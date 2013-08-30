Yamaç paraşütünde mutlu son

Bir hafta süren yarışlar sonunda dereceye giren pilotların ödülleri Talas Konak Restaurant'ta düzenlenen törenle verildi. Muhteşem görselliğiyle ve mesafe uçuşlarıyla geçen yarışların ödül törenine Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Ak Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, THK Eğitim Daire Başkanı Servet Bozoklu, Ak parti Talas ilçe Başkanı Ragıp Dost ve yamaç paraşütü pilotları katıldı.
Törenin açılışında bir konuşma yapan Word Cup gözlemcisi Ulrik Cesop önümüzdeki yıl Ali Dağında Dünya Şampiyonası yapılacağını söyledi. Ali Dağına ilk geldiğini belirten Cesop, çok kaliteli bir yarışma yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, törende yaptığı konuşmada "Dünya kenti Kayseri’de hava sporları alanında başarılı bir yolda koşma çabası içerisindeyiz" dedi. Hava sporlarında 10 yıl önce başlattıkları çalışmaların bugün dünya markası haline geldiğini söyleyen Başkan Yıldırım. "Biz kendi adımıza otoritelerin ve bu sahada kabul görmüş kişilerin görüşlerini duydukça ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu da anlıyoruz. Ülke olarak ve kabuğunu kırmış bir şehir olarak bu güzel gelişmelere en iyi şekilde devam edeceğiz. 10 yıl önceki kayalıklı Ali Dağı yok artık. Kalkış pistinde yani Take-off’u tribünlü olan ve çim iniş pisti 40 bin metrekare olanlı tek merkeziz. Biz yelken kanat, yamaç paraşütü, tandem uçuşlar, yelken kanat ve paramotor olmak üzere hava sporlarının bütün alanlarında varız. Bu önemli organizasyona katılan başta pilotlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Yarışmanın startını ve kapanışını yapan Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, "10 sene önce Kayseri’de uçmak nedir? çok bilinen bir şey değildi. Belediye Başkanımız Rifat Yıldırım’ın gayretleriyle ve kurumlarımızın katkılarıyla böyle güzel bir organizasyon sağlanmış oldu" dedi.
Türkiye’nin en yüksek dağlarından Erciyes’in kış turizmi ile değerlendirilmesiyle birlikte Ali Dağının da uluslar arası alanda yamaç paraşütü ile tanınmasının heyecan verici olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "ülkemizin sahip olduğu doğal zenginlikleri çok uzun zaman değerlendiremedik. Ama gün geçtikçe hem doğal kaynaklarımızı hem de doğal varlıklarımızı değerlendirmek onları yurt içi ve yurt dışı turizmine sunmak amacıyla Türkiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye en fazla turist kabul eden 7 ülke arasına girdi. Bu tür tanıtımlarla spor amaçlı bu tür müsabakalar ülkemizin tanıtılması adına son derece değerli. Ali Dağı yamaç paraşütü organizasyonunda son derece güzel düzenlenmiş. Burada Dünya ve Avrupa kupaları yapılıyor. 10 ülkeden yüzün üzerinde yarışmacının katılımı bu organizasyona olan güveni ve gelecekte ümit vaat eden bir alan olduğunu gösteriyor. Talas Belediye Başkanımız Rifat Yıldırım'a hava sporlarına verdiği güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından yarışma sonuçları açıklandı. Genel klasmanda: 1.Alireza Esna Eshari, 2. Semih Sayır, 3. Stef Juncker olurken, kadınlarda 1.Ayşe Bayrak, 2.Darina Krosnova , 3.Marina Oleksina ödülünü aldı. Takımlarda ise birinciliği Golden Eagle, ikinciliği, üçüncülüğü Russia elde etti. İran genel klasmanda 1.Alireza Esna Ashari, 2.Shahin Fallah, 3.Soheil Barikani, İran Kadınlarda 1.Maryam Haji Asadolah, 2.Sara Mardaneh ödülünü aldı. Türkiye Genel Klasmanda ise, 1.Semih Sayır, 2.Durali Karaca, 3.Ayşe Bayrak dereceye girdi.Türkiye kadınlarda, 1.Ayşe Bayrak, 2. Merve Arslan, 3.Ayşegül Erkılınç ödülünü aldı.
Yarışmanın organizasyonunda büyük emekleri geçen Word Cup gözlemcisi Ulrik Cesop ve Semih Sayır'a Başkan Rifat Yıldırım tarafından teşekkür plaketi verildi.
Törenin açılışında bir konuşma yapan Word Cup gözlemcisi Ulrik Cesop önümüzdeki yıl Ali Dağında Dünya Şampiyonası yapılacağını söyledi. Ali Dağına ilk geldiğini belirten Cesop, çok kaliteli bir yarışma yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, törende yaptığı konuşmada "Dünya kenti Kayseri’de hava sporları alanında başarılı bir yolda koşma çabası içerisindeyiz" dedi. Hava sporlarında 10 yıl önce başlattıkları çalışmaların bugün dünya markası haline geldiğini söyleyen Başkan Yıldırım. "Biz kendi adımıza otoritelerin ve bu sahada kabul görmüş kişilerin görüşlerini duydukça ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu da anlıyoruz. Ülke olarak ve kabuğunu kırmış bir şehir olarak bu güzel gelişmelere en iyi şekilde devam edeceğiz. 10 yıl önceki kayalıklı Ali Dağı yok artık. Kalkış pistinde yani Take-off’u tribünlü olan ve çim iniş pisti 40 bin metrekare olanlı tek merkeziz. Biz yelken kanat, yamaç paraşütü, tandem uçuşlar, yelken kanat ve paramotor olmak üzere hava sporlarının bütün alanlarında varız. Bu önemli organizasyona katılan başta pilotlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Yarışmanın startını ve kapanışını yapan Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, "10 sene önce Kayseri’de uçmak nedir? çok bilinen bir şey değildi. Belediye Başkanımız Rifat Yıldırım’ın gayretleriyle ve kurumlarımızın katkılarıyla böyle güzel bir organizasyon sağlanmış oldu" dedi.
Türkiye’nin en yüksek dağlarından Erciyes’in kış turizmi ile değerlendirilmesiyle birlikte Ali Dağının da uluslar arası alanda yamaç paraşütü ile tanınmasının heyecan verici olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "ülkemizin sahip olduğu doğal zenginlikleri çok uzun zaman değerlendiremedik. Ama gün geçtikçe hem doğal kaynaklarımızı hem de doğal varlıklarımızı değerlendirmek onları yurt içi ve yurt dışı turizmine sunmak amacıyla Türkiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye en fazla turist kabul eden 7 ülke arasına girdi. Bu tür tanıtımlarla spor amaçlı bu tür müsabakalar ülkemizin tanıtılması adına son derece değerli. Ali Dağı yamaç paraşütü organizasyonunda son derece güzel düzenlenmiş. Burada Dünya ve Avrupa kupaları yapılıyor. 10 ülkeden yüzün üzerinde yarışmacının katılımı bu organizasyona olan güveni ve gelecekte ümit vaat eden bir alan olduğunu gösteriyor. Talas Belediye Başkanımız Rifat Yıldırım'a hava sporlarına verdiği güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından yarışma sonuçları açıklandı. Genel klasmanda: 1.Alireza Esna Eshari, 2. Semih Sayır, 3. Stef Juncker olurken, kadınlarda 1.Ayşe Bayrak, 2.Darina Krosnova , 3.Marina Oleksina ödülünü aldı. Takımlarda ise birinciliği Golden Eagle, ikinciliği, üçüncülüğü Russia elde etti. İran genel klasmanda 1.Alireza Esna Ashari, 2.Shahin Fallah, 3.Soheil Barikani, İran Kadınlarda 1.Maryam Haji Asadolah, 2.Sara Mardaneh ödülünü aldı. Türkiye Genel Klasmanda ise, 1.Semih Sayır, 2.Durali Karaca, 3.Ayşe Bayrak dereceye girdi.Türkiye kadınlarda, 1.Ayşe Bayrak, 2. Merve Arslan, 3.Ayşegül Erkılınç ödülünü aldı.
Yarışmanın organizasyonunda büyük emekleri geçen Word Cup gözlemcisi Ulrik Cesop ve Semih Sayır'a Başkan Rifat Yıldırım tarafından teşekkür plaketi verildi.