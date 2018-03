YAMULA BARAJINDA OLTAYLA AMATÖR BALIK AVLAMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Kayseri Olta Balıkçıları Derneği Başkanı İsmail Arslan, yarışma başlamadan önce yaptığı konuşmada, "Kayserimizin denizinde ilk defa balık tutma yarışması tertip edildi. Bu yarışmayı tertip eden, bizlere destek veren, her türlü imkanı bizlerden esirgemeyen Kocasinan Belediye'sine, başta Başkanımız Bekir Yıldız beyefendiye, Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yüzlerce insan bu etkinlikte şu an balık tutma yarışmasında amatör ruh ile, balıkla, doğayla, Kayserimizin en güzel mekanında bu paylaşımı mutlulukla yaşıyoruz. 400 kadar katılımcı ile Türkiye'deki böylesi bir derneğin böylesi yeni bir oluşumun, böylesi bir destekle ne kadar güzel bir etkinlik yapabildiğinin de alameti olmak üzere çok güzel bir organizasyon tertip ediliyor. Balık tutuyoruz, tanışıyoruz, kaynaşıyoruz ve Kayserimizin bu güzelliğini birlikte yaşıyoruz" dedi.

Ankara Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği Başkanı Mustafa Serkan İnanç da, "Kayserili dostlarımızın etkinliğine geldik. Gerçekten muhteşem bir atmosfer var. Etkinlikte Kocasinan Belediyesinin yapmış olduğu bu anlamlı destek muhteşem. Ben kendi adıma söylüyorum hemen hemen 30-40 civarında etkinliğe katıldım. Türkiye'de bu kadar çok destek veren belediye görmedim diyebilirim. Oltacılar Derneği Ankara'daki şubemizin 10-15 tane etkinliği oldu. Biz hiçbir belediyeden bu kadar iyi destek almadık. Çok çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise böyle bir organizasyonu çok beğendiklerini belirterek, "Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Muhteşem bir organizasyon. Başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Yarışmanın ikinci gününde, dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.