Yamula Patlıcan Festivali başlıyor 

Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’ndeki festivalin yapılacağı alana giderek, etkinlik öncesi çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler katan Başkan Çolakbayrakdar, festivali hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak Yemliha Mahallemizin yamula patlıcanını tanıtmak için çok renkli organizasyonlar hazırladık. Hafta sonunu doğal güzellikler içinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin milli ve manevi değerlerini dünyaya tanıtmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, rafting gösterisinden çocuk oyunlarına, mehteran dinletisinden Türk Halk Müziği konserine kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek faaliyetler hazırladı.‘Yamula Patlıcan Festivali’ kapsamında etkinlikler şöyle:19 Ağustos CumartesiRafting ve jet ski gösterileri, çocuk oyunları, konser ve Kocasinanspor Kulübü sporcularının gösterileri yer alacak.20 Ağustos PazarMehteran dinletisi, Rafting gösterisi ve protokol konuşmaları olacak.Etkinlik boyunca Cumartesi günü saat 15.30’da ve Pazar günü ise 09:30’da Kocasinan Belediyesi önünde otobüs kalkacak.Kurum Haberi