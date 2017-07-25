YAMULA, SOSYAL HAYATA RENK KATIYOR

Çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç eşlik etti. Yamula Baraj Gölü’nün artık bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Şehrin içerisinde deniz manzaralı bir dinlenme alanı olan Kuşçu, 7’den 70’e herkese hitap etmeye başladı. Buraya emek harcayan başta Kocasinan Belediye eski Başkanı Bekir Yıldız’a, Mustafa Çelik’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi amaçlı bir mekan olmasını sağlamak için gayret ediyoruz. Şuan Kuşçu’da; yüzme havuzu, yeme-içme mekanı, tatil köyü ve günü birlik konaklanacak tesislerimiz var. Bunların hepsi bir başlangıçtır. İnşallah Kuşçu’yu çok daha büyük bir alana çevirip, şehrin sosyal hayatını renklendirecek bir bölge haline getireceğiz. Bunun yanı sıra Kuşçu’nun tanıtımı için değişik zaman dilimlerinde farklı etkinlikler yapıyoruz. Önümüzdeki zamanlarda ise su sporları; yelken veya su kayağı gibi değişik etkinliklerin yapılması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.





Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kayseri›de sosyal hayatı renklendirmek ve zenginleştirmek için birbirinden özel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Kurum Haberi