Yanan Cezaevi Aracıyla İlgili Dava Sürüyor

Duruşmada bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce tasarlanan cezaevi aracının kusurlu olduğu öne sürüldü.

Kayseri Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmadan araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden Abdülsetter Ö, Sinan A, İsmet E, Akif K ve Medeni D’in avukatları hazır bulundu. Bugün 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın yargılamasına devam edildi.

Gazi Üniversitesi’nden 3 bilirkişi tarafından hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, cezaevi aracının akaryakıt aldığı Elazığ ve Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan benzin istasyonlarının kusurlu olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevi Genel Müdürlüğü’nce cezaevi araçlarının tasarımında, araçlara acil çıkış kapısı konulmaması nedeniyle kusurlu olduğu saptandı.

Bilirkişi hazırladığı raporda, cezaevi aracının motor kısmında soğutma sisteminde arıza olduğunu ve şoförün arızaya zamanında müdahale etmediğini iddia etti. Diğer sanıkların olaya zamanında müdahale etmediği ve kusurlu oldukları ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin avukatlarından Necdet Edemen, araçların tasarımında sorun bulunduğunu öne sürerek, “Söz konusu araçlarda acil çıkış kapısı bulunmamaktadır. Avrupa cezaevleri hükümlerine aykırı bir şekilde taşıma işlemi yapılmıştır” diye konuştu. Edemen, Ceza ve Tevkifevi Genel Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Edemen’in talebini ek kararla kabul etmedi. Duruşma avukatların ek süre istemesi üzerine ertelendi. (iha)

