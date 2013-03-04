Yanlış İhbar İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Serçeönü mahallesi Oğuztekin apartmanda meydana gelen olayda, binanın bacasından yoğun duman gören vatandaşlar yangın olduğunu zannederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 110 ekipleri binada yaptığı tüm aramalarda yangın izine rastlamadı. Binada oturan vatandaşlar da apartmanlarında yangın olmadığını söyledi.