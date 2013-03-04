Edinilen bilgilere göre, Serçeönü mahallesi Oğuztekin apartmanda meydana gelen olayda, binanın bacasından yoğun duman gören vatandaşlar yangın olduğunu zannederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 110 ekipleri binada yaptığı tüm aramalarda yangın izine rastlamadı. Binada oturan vatandaşlar da apartmanlarında yangın olmadığını söyledi.
Yanlış İhbar İtfaiyeyi Harekete Geçirdi
Kayseri’de, 3 katlı bir binadan yoğun duman gören vatandaşlar, yangın olduğunu zannederek itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen 110 ekipleri yangın izine rastlamadı.
04 Mart 2013 Pazartesi 11:01
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