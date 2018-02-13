Yaralı asker gazi unvanı bekliyor

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde ikamet eden evli ve iki çocuk babası Veli Kalaycı, 1998 yılında vatani görevini yapmak için askere gitti. Kayseri Komando Tugayı’nda gezici birlik olarak görevliyken 23 Mayıs 1999 yılında Hakkari’nin Şemdinli İlçesi kırsalında operasyona çıktı. Terör örgütü PKK’nın yaptığı saldırıda, konuşlandırılan jandarma komando taburundan 1 er şehit oldu, 26 asker ise yaraladı. Saldırıda kalçasının ön kısmına isabet eden kurşunla yaralana Veli Kalaycı, Hakkari’de ameliyata alındı. Vücuduna kurşun girip çıkan Kalaycı, ameliyatın ardından memleketi Denizli’ye gönderildi. 18 günlük hava değişiminin ardından tekrar bağlı bulunduğu Kayseri 1’inci Komando Tugayına teslim olan Kalaycı, askerliğini burada tamamladı.







Tedavisi sırasında komutanların kendisine ‘gazilik’ unvanı verileceğini söylediğini ifade eden Kalaycı, teskere aldıktan sonra hiç kimsenin ‘gazilik’ için aramadığını söyledi. 3 sene önce, Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği (TMSY) ile tanıştığını ifade eden Kalaycı, Gazilik unvanı almak için birçok kuruma başvurduğunu, ancak SGK’nın yönetmeliğinde ‘uzuv’ kaybı yaşanmadığı için gazi sayılmadığını ifade ediyor.





Derneğin verilerine göre Türkiye’de terör saldırısında yaralanıp gazi sayılmayan 19 bin kişi bulunduğunu aktaran Kalaycı, vatan için mermi yediğini ifade ederek, “1999 yılında Kayseri’de görevli iken gezici birlik olduğumuz için Hakkari Şemdinli’ye gittik. Hakkari’de terör örgütü ile çıkan çatışmada, sol kalçamdan yaralandım. Giren mermi omuriliğin altından çıktı, yıllardır bel ağrısı çekiyorum. Vurulduğumuzda, yanımıza gelen subay ve astsubaylarımız ‘gazisiniz’ dediler. Askerlik görevim bitti, arayan soran olmadı. Uzuv kaybı istediler, ‘uzuv kaybı’ olmadığı için gazi sayılmıyormuşuz. SGK’nın yönetmeliğinde yer alıyormuş. Askerlikten geldim, 19 senedir askerlik şubesine gittim, geldim herhangi bir şey diyen olmadı. Evrak yok dediler. Bizim amacımız parada, pulda da değil ama bizim tek istediğimiz öldüğümüzde al bayrakla defnedilmek. O yüzden gazilik madalyası istiyoruz, başka da herhangi bir isteğimiz yok” dedi.







17 yıl sonra 4 bin 500 TL verildi



2016 yılında kati raporunu almak için Isparta Askeri Hastanesi’nden rapor alan Kalaycı, bu raporu Milli Savunma Bakanlığı’na göndererek ‘gazilik’ unvanı verilmesini istedi. Kalaycı, “Isparta Askeri Hastanesi’nden raporumu aldım, oradan şehit ve gazi şubesine gönderdim. Komisyona girerek, yaralanmamın değerine bakarak bana, 4 bin 500 TL ile derecelendirdi. Vurulduğumuzda gazi olarak düşünmüştüm ama olmuyormuş” diye konuştu.







Son olarak Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonunu sonuna kadar desteklediğini belirten Kalaycı, görev verildiğinde ise seve seve ön sıralarda gitmek istediğini kaydetti.

İHA