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Yaralı asker önce arkadaşlarına yardım etmiş

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Konyalı komando çavuş Tolga Öğütlü, olay anında yaşadıklarını anlattı.

Yaralı asker önce arkadaşlarına yardım etmiş
Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan, Konya'nın Ereğli ilçe nüfusuna kayıtlı komando çavuş Tolga Öğütlü, telefonla kendisine ulaşan AA muhabirine yaptığı açıklamda, hastanenin beyin cerrahi bölümünde tedavisinin sürdüğünü, durumunun iyi olduğunu söyledi.
"İlk arkadaşlarım aklıma geldi"
Otobüsün yolcu indirmek için durağa yanaştığını ifade eden Öğütlü, "Durakta otobüsten bir kişi indi. O sırada otobüse yaklaşan sivil araç patladı. Patlamada sağ ayağım ve sol kolum ile başımdan yara aldım. İlk arkadaşlarım aklıma geldi. Yerde yatan yaralı arkadaşlarıma yardım ettim. Sonra gelen ilk yardım ekipleri beni hastaneye kaldırdı" dedi.
Öğütlü, saldırıda 13 arkadaşının şehit olduğunu dile getirerek, "Şehit olanlar, beraber oturup beraber kalktığımız, beraber yiyip içtiğimiz arkadaşlarımdı. Şu an çok üzgünüm. Allah onlara rahmet etsin. Yaralı arkadaşlarıma da şifa diliyorum" diye konuştu.


Olaydan sonra ilk babasını aramış
Olaydan sonra telefonla ilk babasını aradığını anlatan Öğütlü, babasının olayı başkasından duymasını istemediğini, bu yüzden onu arayıp iyi olduğunu kendisine bildirdiğini aktardı.
AA
 
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