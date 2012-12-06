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Yaralı Suriyelilere Kayseri'ye Geliyor

Suriye’de Beşar Esed’e bağlı Baas askerlerinin sivil halkı bombalaması sonucu yaralanan Suriyelilerin Kayseri deki tedavileri devam ediyor.

Yaralı Suriyelilere Kayseri'ye Geliyor
MAZLUMDER Kayseri Şubesine Suriye Türkmen kitlesinin aylar öncesinden göndererek tedavilerini başlattıkları Suriyeli yaralılar Kayseri’ye gelmeye devam ediyor.
Bir hafta önce Kayseri’ye gönderilen sağ bacağı diz üstünden bombardıman sonucu kopan Suriye’nin Azez şehrinde oturan Ahmet adlı genç, arkadaşı Muhammed’in refakatinde tedavi için Kayseri’ye geldi.
Bir hafta boyunca MAZLUMDER’in misafiri olan Ahmet, kopmuş olan sağ bacağına protez bacak taktırılarak yapılan tedavisinin ardından ülkesine gönderildi.
İki bacağını kullanır hale gelmenin sevincini yaşayan Azez’li Ahmet, MAZLUMDER yöneticileri ve hayırsever Kayseri halkına teşekkür etti.
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