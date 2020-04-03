Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yardım ödemeleri adreslere teslim ediliyor

PTT ve banka önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar çerçevesinde yardım paraları vatandaşların adreslerinde yapılıyor.

Yardım ödemeleri adreslere teslim ediliyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde sosyal yardım ödemeleri başlamış ve vatandaşlar PTT ile banka kuyrukları önünde yoğunluk yaşanmasına neden olmuştu.

Sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve yoğunluk nedeniyle korona virüs salgınının yaşanmaması için yardım paralarının vatandaşların adreslerinde yapılmasına karar verildi. Verilen karar sonrasında PTT dağıtıcıları, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve kolluk kuvvetler ile bekçilerin eşliğinde vatandaşların yardım paraları adreslerinde teslim ediliyor.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da uygulamayı kendi sosyal medya hesabından, "Vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardım ödemeleri, görevlilerimiz tarafından PTT merkezleri ve bankalar önünde beklememeleri için evlerinde yapılıyor" mesajı ile paylaştı.


İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberPTTKorona Virüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.