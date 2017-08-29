YARGIDA “HEDEF SÜRE” DENETLENMELİ

“Yeni adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı açıklamayla bir süre önce Amasya, Erzurum ve Ankara illerinde uygulanmaya başlayan ve yüzde 80 oranında başarı sağlandığı ilan edilen yargılamada “Hedef Süre” uygulamasının 1 Eylülden itibaren tüm Türkiye’de uygulanmaya başlayacağı ilan edildi.” diyen Taş,



“Yargıya intikal eden davalarda soruşturma süresi için 150 gün, davanın sonuçlanması için 390 gün olarak belirlenen davaların uzamaması, adaletin gecikmemesi, yargılamanın kısa sürede sonuçlanmasını amaçlayan “Hedef Süre” uygulamasının tüm Türkiye’de uygulamaya başlamasının hak ihlallerinin kısa sürede sonuçlanmasını sağlaması açısından olumlu değerlendiriyor, uygulayıcıların mutlaka denetlenmeleri şartıyla bu uygulamanın ülkemiz açısından faydalı sonuçlara vesile olacağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.



Mazlumder Kayseri Şubesi olarak Yargıda Hedef Süre uygulamasının zaman geçirmeden uygulamaya konması ve adil yargılama ortamının bir an önce sağlanması için ilgili makamları göreve davet ettiklerini söyleyen Taş, sözlerini şöyle sürdürdü



“Hâkim kararı olmayan suçlu ilanı, hak ihlalidir”



“Adalet Bakanlığının aldığı bir kararla altında imza ve adres olmayan şikayet dilekçelerinin dikkate alınmayıp, işleme konmayacağı ilan edildi.



Daha önceki zamanlarda da Başbakan Binali Yıldırım’ın bu paralelde sözlü bir beyanı olmasına rağmen! Ne yazık ki vali ve kaymakamların bir kısmı ‘Başbakan’a selam, bildiğime devam’ anlayışı ile sahte isim ve imzalı, insanları terör mensubu olmakla suçlayıcı birçok dilekçeyi işleme koyarak bazı masum insanlar hakkında terör örgütü mensubu suçlamasıyla soruşturma açtırdıklarına şahit olmuştuk.



Hakkında verilmiş hâkim kararı olmadıkça tüm insanların masum olduğunu dikkate alan, hukuk kuralına göre haklarında delil toplanıp suçluluğu ispat edilemeyen, insanların kamuoyu önünde lekelenmesi ve suçlu ilan edilmesi de hem insan hakkı ihlali, hem hukuk ihlali aynı zamanda itibarsızlaştırma suçudur.



Mazlumder olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, imzası ile yayımlanan genelgeyi gecikmiş ama yerinde bir uygulama olarak değerlendiriyor, yeni uygulamanın geriye doğru işletilerek 15 Temmuz 2016’dan bu güne kadar yapılan tüm asılsız ihbarlar için de geçerli olmasını ve sahte ihbarcıların da yaptıkları suçun karşılığı olan cezayı almalarının sağlanmasını bekliyoruz”



Arakan’da soykırım sona ersin

Arakan’da yaşanan katliamlara da değinen Taş, “Güneydoğu Asya’nın fakir ülkesi Myanmar’da hükümet güçleri ve Budist çetelerin saldırıları sonucu yüzlerce Müslüman hayatını kaybetti, binlercesi de canlarını kurtarmak için yaşadıkları toprakları bırakarak derme çatma araçlarla Hint okyanusuna açılıp komşu ülke Bengaldeş ve başka ülkelere sığınmak için yollara düştüler.



Mazlumder olarak Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım ve insanlık dışı muamele’nin sona erdirilmesi, bu insanların vatanlarında güvenlik içinde yaşayabilmeleri, Bengaldeş’e sığınanların ise insani ihtiyaçlarının acilen karşılanması için Türkiye’nin de dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatını, sivil toplum kuruluşlarını ve BM’yi acil tedbirler almak için göreve davet ediyoruz. Kanlı saldırılarda hayatını kaybeden Arakanlı Müslümanlara Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” şeklinde konuştu.





PKK kan dökmeye devam ediyor

Son olarak PKK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılar hakkında da konuşan Taş, “Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da terörün bitirilip bölge halkının refahı için kalkınma hizmetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bugünlerde Hakkari ilinin Yüksekova ilçesinde yol yapımında çalışan savunmasız işçiler üzerine PKK militanlarının yaptığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.



Mazlumder olarak savunmasız, masum, görevini yapmak için canını ortaya koyarak çalışan işçiler üzerine PKK’nın yaptığı acımasız saldırı ve katliamı şiddetle kınıyor, insan hakları adına kabul edilemez buluyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu tür saldırı ve acı olayların yaşanmaması ve PKK’ya katliam yapma fırsatı verilmemesi için güvenlik güçlerini ve ilgili kurumları caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz.” dedi.





Kurum Haberi