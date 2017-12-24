 ‘Yarını Kodlayanlar’ Teknopark’ta buluştu 

Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz düzenlenen eğitimle ilgili şunları söyledi: “Yarını Kodlayanlar projesindeki eğitimler sayesinde çocuklarımız sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser oluşturmanın yollarını öğreniyor. Aynı zamanda bu eğitimlerle çocukların tasarım yetenekleri geliştirmeyi, hayal güçlerini harekete geçirmeyi ve vizyonlarını genişletmeyi amaçlıyoruz. Yeni fikirler her zaman hayal etmekle başlar. Bizim de gayemiz yarınlarımızın temelini oluşturan çocuklarımızın hayal güçlerine doğrudan etki etmek. Ayrıca böyle eğitimlerle imkanı olmayan çocukların da bilgisayar dünyasına adım atmasını sağlıyoruz. Çocuklara biraz daha bilişim dünyasını tanıtabilmek ve farklı bir hayat olduğunu göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekleşen eğitimde de gördüğümüz kadarıyla çocuklar böyle eğitimlerle eğlenirken öğrenebiliyor. Alınan verim tabii ki bizleri de mutlu ediyor. Bu yüzden çocuklarımıza yönelik eğitimlerimizin her geçen gün artarak devam etmesini temenni ediyoruz.”







Erciyes Teknopark personelinin eğitmenliğinde gerçekleşen, çocukların enerjileriyle neşe kattığı interaktif eğitimde, oyun tasarlayabilmek için düşünülmüş basit ve görsel bir programlama dili olan Scratch hakkında bilgi verildi. Çocukların bilgisayar karşısında tüketici konumdan çıkıp üretici olmalarını ve algoritmik düşünce sistematiğini içselleştirmelerini hedefleyen eğitimler çocuklar için kod okuryazarlığına giriş niteliği taşımaktadır.