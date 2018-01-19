YARIYIL TATİLİ BAŞLADI

Arif Eminoğlu İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı katıldı. Törende Vali Süleyman Kamçı, öğrenciler ile teker teker ilgilenerek karnelerini verdi.

Karne dağıtımının ardından bir açıklama yapan Vali Kamçı, "Bugün 1’inci yarıyıl tatili başladı. 1’inci dönemi bitirdik, 15 gün sonra 2’inci döneme başlayacağız. Çocuklarımızın karne sevincini hep birlikte yaşadık. Kayseri’mizin yaklaşık 5’te 1’i öğrencilerimizden oluşuyor. 190 bin ilk ve ortaokul öğrencimiz, 80 binde lise öğrencimiz yaklaşık 300 bin öğrencimiz yarı yıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanımızın da söylediği gibi çocuklarımıza 15 tatilde hiç ders verilmeyecek. Dersleri ile alakalı hiçbir şey yapmayacaklar. Çocuklar başka kitaplar okursa okurlar ama bunun haricinde hiçbir ev ödevi verilmeyecek. Onlar 15 günlerini dinlenerek geçirecekler. İkinci yarıyılda daha başarılı olmak için daha fazla çalışacaklar. Tüm öğrencilerimizin başarılarını kutluyorum, gözlerinden öpüyorum. Bu vesileyle okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Velilerimize de çocukları ile yakından ilgilendikleri için teşekkür ediyorum. Şuana kadar okullarımızda bizi üzecek hiçbir hadise meydana gelmedi. İnşallah aynı şekilde okul, öğretmen, idareci ve öğrenci işbirliğini kurarak daha güzel bir şekilde bugün ki seneyi sonlandıracağız" ifadelerini kullandı.











İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise, "300 bin 86 öğrencimiz karneyi alarak tatile girmiş oldu.19 bin 319 öğretmenimiz, 300 bin 86 öğrencimiz ile beraber kazasız ve belasız bir şekilde yarıyıl tatiline girdik. Bundan dolayı mutluyum. Birinci dönemde önemli hiçbir olayımız olmadı. Bundan dolayı da çok mutluyum. Tüm öğretmen ve idareci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz dinlenmiş bir şekilde tatillerini yaparak ikinci döneme yine huzurla başlarız diye ümit ediyorum. Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Eğitim öğretim seviyemizde ileriye doğru gitmeye bir ivme kazandı. Olayların olmaması bizim için ayrıca mutluluk veriyor. Kayseri’de bin 83 okulumuz var. Bunların her birine ulaşmak mümkün olmuyor ancak idareci ve öğretmen arkadaşlarımızdan gösterdikleri bu özverili çalışmalardan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Velilerimiz karnelerine göre çocuklarımıza farklı davranmasınlar. Karneler aynı zamanda velilerinde karnesidir. Ondan dolayı çocuklarıyla ne kadar ilgilendiklerini de göz önüne almak suretiyle çocuklarının düzelmesi için beraber çözmenin yolunu aramaları gerekiyor. Başarılı öğrencileri de aşırı hediyeler ile şımartmadan, başkalarını imrendirmeden küçük ödüller ile güzel bir tatil yapmalarını özellikle kendilerinden istiyorum" şeklinde konuştu.