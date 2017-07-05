'Yasağın kalktığı ilk ülke olduk'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlık konferans salonunda gerçekleştirilen "Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi" imza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
ABD’nin elektronik cihaz yasağını kaldırmasının ardından bu konuda İngiltere’yle olan son durum hakkında da bilgi veren Bakan Arslan "Amerika’daki muhataplarımızla yoğun görüşmeler sonucu muhataplarımızı ikna ettik. Onlar da 28 Haziran’da birçok havayolu şirketine 21 günlük süre verdiler ve ‘tedbirleri alırsanız uçaklarınızda elektronik cihaz taşıyabilirsiniz’ yönünde karar verdiler. İşte ortaya koydukları şartta biz Atatürk Havalimanı’na getirdiğimiz cihazlarla bunun gereğini zaten yaptık. Onlar da bugün itibariyle bu yasağı kaldırdılar ve bugüne has uçuşlarda gözlem yapmak üzere teknik personeller görevlendirildi. Bu yasağın kalktığı ilk ülke, ilk havayolu şirketi ve ilk havalimanı olduk. İngiltere de benzer bir karar almıştı, onlarla da teknik düzeyde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir hafta içerisinde onlardan da teknik bir ekip gelerek gözlem yaparak bizim tedbirlerimizi görünce bu yasağın kaldırılması kararı vereceklerdir. İngiltere’deki yasak da çok yakında kalkacaktır” dedi. (yenişafak)
ABD’nin elektronik cihaz yasağını kaldırmasının ardından bu konuda İngiltere’yle olan son durum hakkında da bilgi veren Bakan Arslan "Amerika’daki muhataplarımızla yoğun görüşmeler sonucu muhataplarımızı ikna ettik. Onlar da 28 Haziran’da birçok havayolu şirketine 21 günlük süre verdiler ve ‘tedbirleri alırsanız uçaklarınızda elektronik cihaz taşıyabilirsiniz’ yönünde karar verdiler. İşte ortaya koydukları şartta biz Atatürk Havalimanı’na getirdiğimiz cihazlarla bunun gereğini zaten yaptık. Onlar da bugün itibariyle bu yasağı kaldırdılar ve bugüne has uçuşlarda gözlem yapmak üzere teknik personeller görevlendirildi. Bu yasağın kalktığı ilk ülke, ilk havayolu şirketi ve ilk havalimanı olduk. İngiltere de benzer bir karar almıştı, onlarla da teknik düzeyde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir hafta içerisinde onlardan da teknik bir ekip gelerek gözlem yaparak bizim tedbirlerimizi görünce bu yasağın kaldırılması kararı vereceklerdir. İngiltere’deki yasak da çok yakında kalkacaktır” dedi. (yenişafak)