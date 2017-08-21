Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşar Karayel’den Mazlum-Der’e ziyaret

 AK Parti Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayel, MAZLUM-DER Kayseri Şubesini ziyaret etti.

Yaşar Karayel’den Mazlum-Der’e ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı ve Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, derneğin Kayseri’deki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. MAZLUM-DER’in Kayseri Şubesi’nde 30’dan fazla Sivil Toplum Kuruluşu’nun temsil edildiğini belirten Ahmet Taş, Karayel’e Sivil Topluma verdiği destek için teşekkür etti.

Karayel ise ziyarette yaptığı konuşmada, yüz kızartıcı suçu olmayan herkesin AK Parti’de siyaset yapma hakkı olduğunu söyledi. AK Parti kadrolarının yarısının yenileceğini kaydeden Karayel, “Sivil toplum temsilcilerinin de gerekli şartları taşımaları halinde AK Parti kadrolarında siyaset yapmak için müracaat edebilecekler. Bunun önünde herhangi bir engel yoktur” dedi.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
MazlumderAhmet TAŞYaşar KarayelAk PartiGönüllü Kuruluşlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.