Yaşlılar, Huzur Sofrasında Buluştu

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen sabah kahvaltısında 12 ilden gelen yaşlılar ve huzurevi sakinlerinin buluştu. ‘Huzur Sofrası’ adı verilen kahvaltıya AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya ile AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda partili katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmasında belediyelerin sadece yol ve park hizmeti yapmadığının altını çizdi. Belediyelerin sosyal ve kültürel etkinliklerde de bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de belediyeler olarak bir uyum içinde çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan bazılarında da değerli büyüklerimiz ve yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden Mustafa Gedikbaş ise, huzurlu bir aile ortamı isteyen ve bunu bulamayan yaşlılara devletin sıcak kucağını açtığını ve kendilerine sahip çıktığını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu da, daha önceleri büyük ailelerin küçük evlerde yaşadığını ve mutlu olduğunu ifade ederek, “Şehirleşmenin de getirdiği sorunlar sonrasında küçük aileler büyük evlerde yaşıyor fakat mutlu olamıyorlar” ifadesinde bulundu.