YAVUZKENT ÜYELERİ KOCASİNAN’A YÜRÜDÜ

Yavuz Kent Yapı Kooperatifi üyeleri 17 yıldır tapularını alamadıkları gerekçesiyle Kocasinan Belediyesi’ne yürüdü. Başkan Bekir Yıldız, 5 kişilik bir heyetle görüşerek, yasalar çerçevesinde sorunu çözmeye çalışacaklarının sözünü verdi.



Yavuz Kent Yapı Kooperatifi’ne üye, yaklaşık yüz kişilik grup Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak Kocasinan Belediyesi’ne yürüdü. Yıllardır oyalandıklarını ve kandırılarak evraklar imzalatıldığını iddia eden kooperatif üyeleri belediye önünde sloganlar atarak sesini duyurmaya çalıştı.

“900 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ”

Vergilerini ve her türlü faturalarını ödemelerine rağmen, tapusuz evlerde oturmak istemediklerini söyleyen grup sözcüsü Hayriye Bozdemir, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’dan yardım istediklerini ifade etti.

Başkan Bekir Yıldız, Bozdemir ve beraberindeki 5 kişilik sözcü heyeti makamında görüştü. Üyeler Kooperatif tarafından yaklaşık 9 yüz kişinin mağdur edildiğini ve artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyleyerek Yıldız’dan sorunlarını çözülmesini istedi.

“SORUN, DENETİM ZORUNLULUĞU OLMAYAN DÖNEMDEN KAYNAKLI”

Başkan Bekir Yıldız, mevcut sorunun yapı denetimi zorunluluğunun olmadığı yıllara dayandığını kaydetti. Yıldız, “Sizlere her zaman kapımız açık. Belediye sizlerin, bizler gelip geçiciyiz burada, ancak bütün taraflar burada olmadan bu sorunu çözmemiz zor olur” dedi. Belediye olarak vatandaşa her türlü kolaylığı ve ellerinden gelen yardımı yaptıklarını kaydeden Yıldız, ilerleyen zamanlarda tarafları bir araya getirerek sorunun çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Üyelerin, ruhsatlarını aldıkları takdirde borçlanmak istemediklerini istemesi üzerine Başkan Yıldız, “Yasalar izin verdiği sürece elimizden gelen her türlü yardımı yapar cezaları kaldırmaya çalışırız” dedi.