Yazar Hayati İnanç öğretmenlerle buluştu 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sezai Çamdalı ve öğretmenler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söyleşinin açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Portekiz ile beraber başlayan 1700’lü yıllarda aslında bir devletin güçlü olabilmesinin 3 temel sektörü var. Bunlar ekonomi, savunma ile kültür ve sanattır. Kültür ve sanat o ülkenin dilinden ve edebiyatından ayrıştırılamayacak kadar net bir konudur. Ne zamanki bu 3’ü bir ülkede tecessüm etti, Portekiz, ardından İspanya, arkasından İngiltere, daha sonrada ABD ve Rusya ile beraber devam etti” ifadelerini kullandı.



Özbekistan’da yaşadığı bir hatırayı öğretmenler ile paylaşan Yıldız, “Özbekistan’da bir Pazar yerinde dolaşıyorum, ortalık toz toprak. 11 yaşlarında genç bir çocuk yarım anladığım bir dille ‘Ağabey, resmini yapabilir miyim?’ dedi. ‘Sen mi yapacaksın?’ dedi. Ortam hiç müsait değil. Elinde bir tane kağıt, birde kalem var. ‘Yaparım’ dedi. Benim vaktim yok deyince, ‘Bende kısa sürede yaparım’ dedi. O kadar da vaktim yok deyince ‘3 dakikanızda mı yok’ dedi. 3 dakika var dedim. Kara kalemle çizdiği resmi halen saklıyorum. Çocukla beraber okuluna gittik. Ben İTÜ’de 180 yıllık tarihi binalarda okumuş birisi olarak, benim okuduğum okuldan daha estetik bir binada 11 yaşındaki çocuk ressamlık üzerine çalışma yapmış. Bütün sanat bölümleri başta kendi öz dili olmak kaydıyla güçlenmeden herhangi bir ekonomide bu ülkenin idaresine konan güçlü irade istediğimiz manada yeni bulamaz” şeklinde konuştu.



Yıldız’ın konuşmasının ardından Yazar Hayati İnanç, divan edebiyatı hakkında konuştu. ‘Can Veren Pervaneler’ kitabı hakkında öğretmenlere bilgiler veren İnanç, Divan edebiyatını anlattı.



Söyleşinin sonunda Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, yazar Hayati İnanç’a günün anısına plaket verdi.



İHA