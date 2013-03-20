Yazarlar Birliği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kayseri Ticaret Odasında, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kültür, Sanat ve Edebiyata katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ahmet İlhan yaptı. “Marifet iltifata tabiidir” diye söze başlayan İlhan Hz. Ali’nin bir sözünü de hatırlattı.

İlhan “Hz. Ali R.A. diyor ki ; eğer ortada bir marifet varsa onu takdir edin, layıkından fazla takdir ederseniz bu dalkavuk olur. Eğer takdir edilmesi gerekirken bunu yapmıyorsanız dilsiz ve haset olursunuz.”dedi

Daha sonra ödül törenine geçildi. İlk ödül Kayseri Kültür, Sanat ve Edebiyatına ciddi katkılar sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye verildi.

Ödülünü Şube Başkanı Ahmet İlhan’dan alan Başkan Özhaseki, şehirlerin önemine değindi. Özhaseki “ Şehirlerin hayatı devletlerin hayatından daha eskidir. Çünkü şehirlerde kültür ve yaşam insanlarla başlar. Şehirlerin oluşumuyla devletler ortaya çıkar. Onun için asıl olan şehir hayatıdır.Biz bugüne kadar şehrimizde alt yapı gibi külfeti büyük işleri tamamladık, şimdi sıra keyifli bölüme geldi. Kültür ve sanat dalında önemli adımlar atıyoruz. Biran evvel başlayıp üç ay içerisinde Gevher Nesibe’den başlayan Kayseri Mahallesine uzanan Kültür Yolunu bitireceğiz. Kale içine arkeoloji müzesini yapacağız. Üst katlarda kültür merkezleri olacak. Gevher Nesibe tarihi mekanının yerini de Türkiye’de ilk defa Selçuklu Müzesi haline getireceğiz” dedi

Yılın Üniversitesi ödülünü Erciyes Üniversitesi alırken, yılın romanı ve yazarı ödülünü ise Muhsin İlyas Şubası’ya Vali Yardımcısı İbrahim Halil Çomaktekin verdi.” Aşk Prensesleri de öldürür” kitabıyla ödül alan Yazar Şubası duygusal bir de konuşma yaptı.

Yılın hikaye kitabı ödülünü “ Sağnak Rüya” kitabıyla Yazar İmdat Avşar, Yılın Şiir Kitabı ödülünü ise 13 ncü gün adlı kitabıyla yazar Selim Tunç Bilek aldı.

Erciyes TV Yazarlar Birliği’nce Yılın Televizyonu seçildi. Erciyes TV’nin ödülünü yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çifci’ye Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki verdi.

Yılın Röportajı ödülü, Kayseri Gündem Gazetesi yazarlarından İhsan Görücü'ye verildi.



Yılın programcısı ödülünü TV Kayseri’den Kamuran Küçükdeveci alırken, yılın Radyo programcısı ödülünü Ali Özkan’lı Erciyes TV Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Yerli’nin elinden aldı.

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu ödülünü İlim Yayma Cemiyeti adına Oğuz Memiş, Yılın kültür ve sanata en fazla destek olan işadamı ödülünü ise Op.Dr.Seyfi Şahin aldı.

Yılın Çocuk Kitabı ödülü “ İnteroğlan Mars’ta” kitabıyla Mehmet Esen’e verilirken, seçici kurul özel ödülü ise İlahiyatçı-Yazar ve gazeteci Mahmut Fidan’a verildi.