Yazarlar Kayseri’ye hayran kaldı

Kendileriyle yapılan röportajda Kayseri’nin her yönüyle mükemmel bir şehir olduğunu ifade eden Sabah gazetesi yazarları, Kayseri’yi herkesin görmesi gerektiğini söylediler.

“Kayseri uluslararası çekim merkezi olur”

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Prof. Dr. Kerim Alkin:

“Kayseri’ye 20 yılı aşan bir süreden beri sürekli gelmekteyim. Bu muhtemelen 23’ncü ziyaretim. Kayseri Anadolu’nun sessiz devriminin 2000’li yıllarda en önemli bayraktarlardan birisi olan bir kent. Başarısını kendi gözlerimle görme şansım oldu” dedi.







“Şehirciliğini çok beğeniyorum”

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Şelale Kadak:

“Kayseri’ye daha öncede geldim. Her geldiğimde daha da gelişmiş bir kent buluyorum. Benim için Kayseri hayırseverlerin çok ön planda olduğu bir şehir. Bu şehirde doğanlar şehirlerine katkı sağlamayı hiç bırakmamışlar. Sanayisi en güçlü Anadolu şehirlerinden bir tanesi. Türkiye’nin büyümesine Kayseri büyük katkı sağlıyor.” dedi.







“Müthiş işler oluyor”

Sabah Gazetesi Spor Yazarı Levent Tüzemen:

“Mesleğim gereği Sabah Grubu içerisinde Kayseri’yi en çok ziyaret edenlerdenim. Eski stattan, yeni stada geçiş süreci içinde yaklaşık otuz yıldır gidip geliyorum. Şehircilik anlamındaki değişimi, gelişimi, güzelleşmeyi gözlemlemiş bir insan olarak, mutluluğumu dile getiriyorum. Gerçekten müthiş işler oluyor.”dedi.







“Türkiye’de yaşayanlar Kayseri’yi görmeli”

Sabah Gazetesi’nin eki Günaydın’ın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik:

“İlk defa Kayseri’ye geliyorum. Kayseri’den çok etkilendim. Çok güzel bir şehir. Özellikle Erciyes başka. Bugüne kadar kış turizmini Kartal Kaya, Erzurum, Uludağ’dan ibaret zannediyorduk. Erciyes’te müthiş bir kayak merkezi var. Pistleri ve otelleriyle gerçekten çok etkileyici. Kayseri daha çok tanıtılmalı, daha çok anlatılmalı. Buraya Türkiye’de yaşayanların ailesini getirmesi gerekiyor.” dedi.







“Erciyes gibi kayak merkezi görmedim”

Sabah Gazetesi Bölgeler Satış Grup Koordinatörü Can Kılıçarslan:

“Ev sahipliğinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Dünyanın birçok yerinde kayak tesislerini görme şansı buldum. Erciyes gibi konforlu ve ekonomik alanı ilk defa gördüm. En kısa zamanda yine geleceğim. Kayseri sadece kayakla değil tarihi zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Bu zenginlikleri görme şansı bulduk. Kayseri Bilim Merkezi’nden de çok etkilendik. Kayseri gastronomisi ile de zengin bir şehir. Mutlaka tadılması gereken yiyecekleri var.”





