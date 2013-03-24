Alperen Ocakları Gençlik Merkezi'nin organizasyonunda, 2009 yılı yerel seçimlerinden önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için Pınarbaşı'ndaki Karslı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Programa katılan Alperenler, Kur'an tilaveti ve mevlitin okunmasının ardından yapılan duaya hep birlikte 'amin' dediler.
Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu
Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi, 4 yıl önce vefat eden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Pınarbaşı'nda mevlit okuttu.
24 Mart 2013 Pazar 17:28
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