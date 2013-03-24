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Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu

Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi, 4 yıl önce vefat eden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Pınarbaşı'nda mevlit okuttu.

Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu
Alperen Ocakları Gençlik Merkezi'nin organizasyonunda, 2009 yılı yerel seçimlerinden önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için Pınarbaşı'ndaki Karslı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Programa katılan Alperenler, Kur'an tilaveti ve mevlitin okunmasının ardından yapılan duaya hep birlikte 'amin' dediler.
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