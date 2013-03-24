Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu

Alperen Ocakları Gençlik Merkezi'nin organizasyonunda, 2009 yılı yerel seçimlerinden önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için Pınarbaşı'ndaki Karslı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Programa katılan Alperenler, Kur'an tilaveti ve mevlitin okunmasının ardından yapılan duaya hep birlikte 'amin' dediler.