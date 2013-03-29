Yazıcıoğlu, Kayseri'de Anıldı

İl Özel İdaresi’nde BBP Kayseri İl Teşkilatı tarafından düzenlenen programa çok sayıda partili katıldı. Yazıcıoğlu ölümünün 4’üncü yıldönümünde ilahiler ve şiirler ile anıldı. Partililere, program öncesi Yazıcıoğlu’nun fotoğraflarından oluşan bir slayt izletildi.