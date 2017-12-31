Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sivillere yargı dokunulmazlığı getiren yasayı eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, arasındaki polemik başka bir zemine taşındı.

Afrika dönüşü Gül'ün KHK eleştirileri için "Bizi üzmüştür" diyen Erdoğan, Kastamonu'daki il kongresinde çok sert sözler söyledi.

"Bizim dava arkadaşlarımız neden Bay Kemal'in kayığında?" diye soran Erdoğan, "İçimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın bir kısmı da nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun" dedi.

(haberler.com)