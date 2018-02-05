Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yedi Hilal Gençliği’nden reklam tepkisi

Kayseri’deki bazı otobüs duraklarında yer alan kadın iç giyim ürün reklamına bazı gençlerden tepki geldi. Gençler, reklamın üstünü yaptıkları afişlerle kapattılar.

Yedi Hilal Gençliği’nden reklam tepkisi

Kendilerine "Yedi Hilal Gençliği" ismini veren bir grup genç, kendi aralarında anlaşarak, “ahlak dışı” buldukları iç giyim reklamını protesto ettiler. Merkezde bulunan otobüs duraklarındaki reklamın üzerini yaptıkları afişlerle kapatan gençler şu sözlerle tepki gösterdiler; “Herkes özgürlük isterken gözlerimiz esir. Gözünü kiraya verme, haramlara karşı savaş.


 
Büyükşehir Belediyesi’nin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanmayacağına dair maddelerin olduğunu hatırlatan gençler, yaptırdıkları afişlerde ilgilileri de göreve davet ettiler.

(Kayseri Gündem)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
TEPKİYedi Hilal GençliğiReklam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Madam Bovary 1 ay önce

"En örtülü ateş, en sıcak ateştir." sözünün önemini hatırlatmak isterim. Bu sözden hareketle bilboard üzerinde yer alan afişten dahi tahrik olmak; derin bakmayana ahlâktır, derin bakan için tehlike. Zira Kayseri'de haram kavramı kadının bedeninden ibaret. Freud'un Kayseri'ye gelmişliği var mı acaba? Zira hayata buradan bakanlar başörtülüden de tahrik oluyor. Haber dahi yapılmamalıydı. Cidden çok tehlikeli bir bakış! Sevgiler...

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Avatar
Mücahit 1 ay önce

Mesele tahrik olmak değil, mesele Kur'an'a göre davranmak. Müstehcenligi örtünce aklına tahrik olmak geliyorsa sende sıkıntı var. Ayrıca ensesti savunan Frued , bir zahmet Kayseri'ye de gelmesin.

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
hasan ergün 1 ay önce

tebrik ediyorum gençleri. ben de yetkili mercilere şikayetlerimi ileteceğim.

Cevapla
Beğenmedim! (3)