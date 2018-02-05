Yedi Hilal Gençliği’nden reklam tepkisi

Kendilerine "Yedi Hilal Gençliği" ismini veren bir grup genç, kendi aralarında anlaşarak, “ahlak dışı” buldukları iç giyim reklamını protesto ettiler. Merkezde bulunan otobüs duraklarındaki reklamın üzerini yaptıkları afişlerle kapatan gençler şu sözlerle tepki gösterdiler; “Herkes özgürlük isterken gözlerimiz esir. Gözünü kiraya verme, haramlara karşı savaş.”







Büyükşehir Belediyesi’nin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanmayacağına dair maddelerin olduğunu hatırlatan gençler, yaptırdıkları afişlerde ilgilileri de göreve davet ettiler.



(Kayseri Gündem)