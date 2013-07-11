YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER BELGELERİNİ ALDILAR

Kayseri Nov otel’de başlayıp Ankara’da devam eden bağımsız denetçilik geçiş eğitimlerini tamamlayan yeminli mali müşavirler bağımsız denetçi unvan’ını aldılar. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri İl Temsilcisi İmdat Şimşek “Ankara YMM Kayseri İl Temsilciliği olarak düzenlediğimiz çevre İllerde faaliyet gösteren Yeminli Mali Müşavirlerinde katıldığı Kamu gözetimi ve denetimi kurumunun ön gördüğü bağımsız denetim geçiş eğitimi Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansal Yönetim Bölüm Başkanı Prof Dr. Nalan Akdoğan tarafından Novotel’de verilmişti. Eğitimi tamamlayan yeminli Mali Müşavirler 30 Haziran 2013 Pazar günü Ankara Gölbaşı Patalya Otel tesislerinde Başkent Üniversitesinin düzenlediği törene Başkent Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. M.Abdulkadir Varoğlu, Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Yaşar Ayhan ve Ticari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan katılmış olup, Yeminli Mali Müşavirlere cübbelerini Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan hoca giydirmiş olup ayrıca başarı belgelerini de verdiler. Başarı belgelerini alan meslek mensubu arkadaşlarımız, Kamu gözetimi kurumuna da müracaatlarını yaparak bağımsız denetim ruhsatını da Kamu gözetimi kurumundan alacaklardır. Biz de Ankara YMM Kayseri İl Temsilciliği olarak bu süreç içerisinde bizlere vermiş oldukları eğitimden ve katkılarından dolayı Başkent Üniversitesine ve Sayın Prof Dr. Nalan Akdoğan hocama teşekkür ediyorum. Bu tür eğitimler bizler için ne ilk ne de son olacaktır, devam edecektir. Bizlerde sürekli eğitim mevcuttur. Ayrıca belgelerini alan meslektaşlarıma bu yeni dönem çalışmalarında da başarılar ve mutluluklar diliyorum.” dedi.



Haber: Cengiz Taştan