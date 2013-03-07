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Yeni Anayasa Sempozyumu Düzenlenecek

Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Barosu tarafından "Yeni Anayasa Sempozyumu" düzenleniyor. 15 Mart 2013 günü başlayacak sempozyumun ilk günkü oturumunda Anayasa Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşma yapması bekleniyor.

Yeni Anayasa Sempozyumu Düzenlenecek
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak ve iki gün sürecek sempozyuma çok sayıda hukukçu ve öğretim üyesi konuşmacı olarak katılacak. İlk gün katılımları halinde Anayasa Başkanı Haşim Kılıç ile birlikte Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç açılış konuşmaları yapacaklar. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdoğan birinci oturuma başkanlık edecek. Birinci oturumda Doç. Dr. Murat Yanık, Doç. Dr. Hüseyin Özcan, Doç. Dr. Ayhan Döner konuşma yapacak ve ardından soru cevap bölümüne geçilecek.

Ertesi gün ikinci oturum Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Doğan'ın başkanlığında başlayacak. Bu oturumda Doç. Dr. Tevfik Gülsoy, Doç. DR. Faruk Bilir, Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları konuşma yapacak. Üçüncü oturumda ise, Doç. Dr. Kasım Karagöz, Yrd. Doç. Dr. Kemal Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Aydın İpek konuşma yapacak.

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