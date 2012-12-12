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Yeni Anayasa Zora Girdi

Kayseri Küçük Millet Meclisinin Aralık ayı konuğu olarak gelen SDP (Sivil Dayanışma Platformu) Genel Başkanı Ayhan Ogan, yeni anayasanın zora girdiğini söyledi.

Yeni Anayasa Zora Girdi
Ayhan Ogan yeni anayasanın yapımı konusunda mecliste devam eden hazırlık çalışmalarının tıkandığını bugün gelinen noktada yeni bir anayasa yapmanın imkansız hale geldiğini, yapılsa yapılsa 1980 anayasasına eklemelerin yapılacağını söyledi.
Anayasa yapma konusunda milletin talepleri konusunda pazarlık yapılamayacağını dile getiren Ogan bu konuda ister yüzde 1 ister yüzde 90 olsun tüm milletin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Mayıs ayına kadar TBMM’nin Anadolu’da toplantılar yaparak halkın ve sivil toplumun anayasa ile ilgili taleplerini dinlediğini dile getiren Ogan, o tarihten sonra bu diyalogun koptuğunu ve çalışmaların aksamaya başladığını bu sebeple bugün gelinen noktada yeni bir anayasa yapmanın imkansız hale geldiğini söyledi.
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