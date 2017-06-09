Yeni bir KHK çıkar mı?

Bunlardan birisi olan 685 sayılı KHK ile, iade başvurularını değerlendirmek üzere Başbakanlık bünyesinde OHAL komisyonu kuruldu. Bu komisyon üyelerinin belirlenme süreci de tamamlandı. Bu önemli düzenleme, iade dosyalarını etkileyecek gibi görünmektedir.



Kamu kurumlarından aldığımız bilgilere göre, kamu kurumları, iade dosyalarını artık bu komisyon için hazırlamaktadır. Dosyaların bir süre sonra bu komisyona devredileceğini düşünüyoruz. Yani iadelerin, KHK ile olması dönemi artık sona ermektedir.



Ancak KHK yoluyla ihraçlar devam edecek gibi görünmektedir. Bazı kamu kurumları da, ihraçlarını kesinleştirdikleri isimleri Başbakanlığa bildirmiş durumda. Bu çerçevede içinde bulunduğumuz ay dolaysıyla yeni bir ihraç dosyası çıkmasını pek tahmin etmiyoruz. Ancak Ramazan sonrasında yeni bir ihraç dosyası yayımlanabilir.

(Memurlar.net)