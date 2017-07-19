Yeni kabine belli oldu. Bakan Özhaseki yerini korudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım arasında yapılan sürpriz görüşmeden kabinede revizyon kararı çıktı.
Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Başbakan Yıldırım, kabinedeki değişiklikleri açıkladı.
Yapılan revizyonla 11 bakanlıkta değişime gidildi. Kabineye 6 yeni isim girerken 5 bakanın görev yeri değişti. 15 bakan yerini korurken, 5 Başbakan yardımcısından görevine devam eden tek isim ise Mehmet Şimşek oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevine devam etti.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamasına göre revizyon sonrası yeni Bakanlar Kurulu şöyle şekillendi:
Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ (Eski Adalet Bakanı)
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek (Değişmedi)
Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık (Eski Milli Savunma Bakanı)
Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ (Eski Sağlık Bakanı)
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu (Yeni isim)
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül (Yeni isim)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya (Değişmedi)
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik (Değişmedi)
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü (Değişmedi)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu (Yeni isim)
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki (Değişmedi)
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu (Değişmedi)
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci (Değişmedi)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak (Değişmedi)
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak (Yeni isim)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba (Yeni isim)
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci (Değişmedi)
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu (Değişmedi)
Kalkınma Bakanı: Lüffi Elvan (Değişmedi)
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş (Eski Başbakan Yardımcısı)
Maliye Bakanı: Naci Ağbal (Değişmedi)
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz (Değişmedi)
Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli (Eski Başbakan Yardımcısı)
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu (Değişmedi)
Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan (Yeni isim)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan (Değişmedi)
"Bu bir kan değişimi"
Yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklamasının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızla istişareleri yaptık. Arkadaşlarımız görev yapanlar, yeni başlayacaklar hepsi birbirinden üstün meziyeti olan arkadaşlar. Kimsenin birbirine üstünlüğü söz konusu yok. Bu bir bayrak yarışı, kan değişimidir. Bakanlar Kurulu'nda değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bu yapılır."
"Görev dağılımına yönelik çalışmalar sürüyor"
Başbakan Yardımcıları ile ilgili görev dağılımına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Kimin sorumlu hangi görevden olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecek" dedi.
(ensonhaber)
tekrardan cevre ve şehircilik bakanlıgın hayırlı olsun sayın bakanım Allah utandırmasın küçük mustafa kayseri büyükşehir belediyesi saygı ve sevgilerimle