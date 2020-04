Yeni Kararlar Açıklandı

1- Göç idaresinin yabancılar için verdiği yol izin belgelerinin yeterli görülmesine, ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmemesine,2- 20 yaş altı olup, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın; zorunlu halde dışarı çıkmalarında 65 ve üzeri yaş ile kronik rahatsızlığı olanların tabi olduğu usul ve esasların uygulanmasına,3- Yabancı uyrukluların seyahat izin belgesi taleplerinde Türk vatandaşları için geçerli olan usul ve esasların uygulanmasına,4- Giriş-çıkış kısıtlaması olan şehirlere komşu olan il ve ilçelerde bulunan süt üreticileri vb. yöresel ürünlerin satışını yapanların, 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı genelgenin 3/a maddesinde düzenlenen temel ihtiyaç malzemeleri ticareti kapsamında değerlendirilip, taşıma irsaliyesi, fatura vb. belge olmasa bile seyahat izin belgesi aranmamasına, ancak ilimize girişlerinde muhakkak ateşlerinin ölçülerek, maske kullanmalarının sağlanmasına,5- Tıbbi cihazların, asansör, beyaz eşya vb. tamir ve periyodik bakım hizmetini veren servislerin personeline görev/yetki belgesi ve bakım sözleşmesi ibraz etmek şartıyla seyahat izin belgesi aranmadan ilimize girişlerine izin verilmesine,6- Hasta refakatinde bulunulması gibi zorunluluk durumlarında (kişinin yakınının idari izinli olma durumu, refakat edecek kimsesinin bulunmaması) en fazla iki yakınına seyahat izin belgesi düzenlenebilmesine,7- Nakliyeci ve kamyoncuların ikametgâhları dışındaki tır ve kamyon garajlarında bulunan araçlarını almak için özel araçla gitmek istemeleri halinde araçlarının tır parkında olduğunu belgelemeleri kaydıyla yanlarında bir kişiyle beraber seyahat etmelerine izin verilmesine,8- İl dışı tarım faaliyetleri için izin almak isteyen kişilerin çapa, gübreleme, budama, ekme/biçme/hasat, ilaçlama gibi taleplerinin mevsimsel, bölgesel özellikler ve tarımsal döngü çerçevesinde olduğunun Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince tespitinin yapılması halinde, ilgiliye kişi çiftçilik belgesi ibrazı ve faaliyetinin tarımsal üretimin bir parçası olması (tarımsal faaliyet yapılacak alanın büyüklüğü vb. kriterler göz önüne alınarak) şartı ile izin belgesi verilebilmesine,9- At yetiştiriciliği ile ilgili taleplere Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince uygun görülmesi şartı ile izin belgesi verilebilmesine,10- Anne babanın çalıştığını gösteren belgeleri ibraz ettiği durumda (işyeri kimliği, sgk kaydı vb.) 14 yaş altı çocukların araçla bakıcıya, yakın akrabalara götürülüp getirilmesi, sokağa çıkma yasağı kapsamında değerlendirilmemesine,11- Terhis olmuş askerlerin veya salıverilen tutuklu/hükümlülerin her türlü seyahat yetki belgesine sahip ulaşım araçlarıyla seyahat edebilmelerine, ancak araçların kapasitelerinin %50 si oranında yolcu taşıyabilmelerine,12- Mevsimlik tarım işçilerinin aileleriyle birlikte (çocukların yaşına ve sayısına bakılmaksızın) 03/04/2020 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesine uygun şekilde seyahat edebilmelerine, anılan Genelge kapsamında hareket etmeleri durumunda giriş çıkış kısıtlamaları kapsamında değerlendirilmemelerine,13- İspatlayıcı belgeleri ibraz etmek şartı ile kamu ihalelerine katılmak/sözleşme yapmak amacıyla seyahat eden kişilerden ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmemesine,14- Duruşmalara katılması gereken avukatların, tarımsal zarar ziyan tespit faaliyetini yürüten uzmanların, işyeri hekimleri gibi çalışanların 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinin kamu görevi ve kamu hizmetinin sürekliğinin sağlanmasında görevli olanların maddesi kapsamında değerlendirilmesine ve görev belgesi, duruşma tebligatı gibi belgeleri ibraz etmek şartı ile seyahat izin belgesi olmadan giriş-çıkışlarına izin verilmesine,Yukarıda belirtilen konuların açıklandığı çerçevede yürütülmesi için tüm kolluk birimlerine tebliğ edilmesine ve konunun tüm sıralı amirlerce takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,Alınan bu karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.a.2- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacaktır.b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdirc) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),f) Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),ğ) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,i) Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, çalışma zaruretlerini bağlı bulundukları meslek odalarından alınacak belge ile belgelemeleri ve bu belgelere dayalı olarak ilgili meslek odalarınca hazırlanacak listelerin İlçe Hıfzıssıhha Komisyonlarınca uygun görülmesi halinde karara bağlanarak Emniyet ve Jandarma Birimlerine gönderilmesi kaydı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,k) Oteller ve konaklama yerleri,l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını bağlı bulundukları meslek odalarından alınacak belge ile ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),ö) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri sebze-meyve halleri,a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,h) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),i) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,j) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,k) Veteriner hekimler,l) Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,s) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ile 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.)