Yeni Kararlar Açıklandı Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Yol izin belgesi ve açık olan iş yerleri ile işletmelerle ilgili olarak yeni kararlar alındı.

21 Nisan 2020 Salı 12:44