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YENİ KHK İLE TÜRKİYE HARİTASI DEĞİŞTİ

Yeni KHK ile ilçe olan iki belde!

YENİ KHK İLE TÜRKİYE HARİTASI DEĞİŞTİ

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile iki belde ilçe oldu. Yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

Yeni KHK ile ilçe olan iki belde!

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 694 numaralı KHK’da 13 köyün bağlı bulundukları ilçeler de değişti.

12 KÖY HOPA’DAN ALINIP KEMALPAŞA’YA BAĞLANDI

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı; Akdere, Çamurlu, Dereiçi, Gümüşdere, Karaosmaniye, Kayaköy,  Kazımiye, Köprücü, Linan, Osmaniye, Sarp ve Üçkardeş köyleri Kemalpaşa ilçesine bağlandı.

AKSARAY’DA BİR KÖY İLÇE DEĞİŞTİRDİ

Yine Aksaray il merkesine bağlı bulunan Yeşiltömek köyü de Sultanhanı ilçesine bağlandı.Yeni yayınlanan KHK ile olağanüstü hal ve genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları hakkında önemli değişikliğe gidildi.

GÖREVLERİNİ BIRAKAMAYACAKLAR

Yeni yayımlanan KHK ile olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.

(internethaber.com)
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