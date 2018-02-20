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Yeni Kızıl Elma ‘bilim ve teknoloji’ olmalı!

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin, Başkan Yardımcıları Serap Altuntaş, Kemal Gönen ve İl Sekreteri Habil Hamdi Ercan gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Tekin “Türk’ün yeni ‘Kızıl Elma’sının bilgi ve teknoloji olmasını istiyoruz.” dedi.

Yeni Kızıl Elma ‘bilim ve teknoloji’ olmalı!

Ziyarette parti çalışmaları hakkında bilgi veren İl Başkanı Hüseyin Tekin, 11 Mart’ta  Kadir Has Kongre Merkezi’nde Genel Başkan  Meral Akşener’in katılımıyla İl kongresini gerçekleştireceklerini belirterek; “12 ilçede kongrelerimiz tamamlandı.  3 ilçede teşkilatlar oluştu ancak henüz kongre yapmadık.  Özvatan’da ise teşkilatlanmamız tamamlanmak üzere” dedi.



 “Umut olmak istiyoruz”
Üye kayıtlarının hızla devam ettiğini kaydeden Tekin, “İYİ Parti Türk milletinin beklediği bir parti ve Türk demokrasisine bir katkı olsun diye, iktidar olmak üzere kuruldu. Milletimiz zor zamanları aşma gücünü her zaman kendi ferasetiyle bulmuştur. Biz bu zor zamanlarda ülkenin yönetim sistemi değişmişken ve muhalefette buna çözüm olacak boyutta değilken doğduk. Ülkede bir umut kaybı oldu. Biz umut olmak istiyoruz. İyimserlik, özgürlük olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yeni Kızıl ElmaBilim ve teknoloji’ olmalı”
Çok genç bir kadro ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Tekin, “Mutlaka iktidar olacağız. 4. Sanayi Devriminin geldiği bu günlerde Türk milletini boş şeylerle meşgul etmek istemiyoruz. Türk’ün yeni Kızıl Elma’sının bilgi ve teknoloji olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek parti çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
Haber-Foto: Tuba Köksal

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Kızıl ElmaBİLİMTeknolojiHüseyin Tekin
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