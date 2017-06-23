Yeni müfredatta Evrim yer almayacak!

Son zamanlarda gündemden düşmeyen evrim konusuna, eğitimde kesik geliyor. 12 sene önce eğitim müfredatında yer verilen ve "hayatın başlangıcı ve evrim" ünitesi olarak öğrencilere sunulan evrim konusu, artık müfredatta yer almayacak.

Yeni müfredat ile alakalı açıklamalarda bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, artışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktıkları, evrimin de bu konulardan biri olduğunu belirtti.

Evrim konusu, -sanki başka derdimiz yokmuş gibi- ülkemizde en fazla tartışılan konulardan biri. Ve dünyanın önde gelen eğitim sistemlerinde de bu konu işlenmekte. Fakat, hali hazırda eğitim söz konusu olduğu zaman dünya genelinde sonuncu sıralarda olan ülkemizde böylesi kararlar alınması ne kadar doğru, tartışılır.

Evrim konusu ile alakalı, son olarak Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar da bir açıklama yapmıştı.

Evrim konusunun müfredattan çıkarılmasının dışında öğrenciler artık dik yazı ile de yazabilecekler. Bildiğiniz gibi daha önceden öğrenciler eğik yazı yazmak zorundalardı. Artık bu zorunluluk da ortadan kalkmış olacak ve tercih, öğrenciye bırakılacak. "Müfredatta sadeleştirme yaptık" diyen Alpaslan Durmuş'un açıklamalarının tümü şu şekilde:

“Tartışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktık. Lise 9. sınıf biyoloji dersindeki ‘hayatın başlangıcı ve evrim' ünitesi de henüz bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları için lisans eğitimine ertelendi. Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi programı 1, 5 ve 9. sınıflarda bu sene yok. Seçmeli din dersleri uygulanacak. Öğrenciler artık dik temel yazıyla da eğitim görebilir. Öğretmenlerimizin tercihlerini soracağız. Öğretmen dik ya da eğik yazı ile okuma yazma öğretimi yapmak istiyorsa ona göre malzeme göndereceğiz. Yazıda demokratikleşme yapıyor, meslektaşımıza bir seçim hakkı getiriyoruz. Müfredatta sadeleştirme yaptık. Tam öğrenmeyi sağlamak hedeflerimizden birisi. Programlarda temel değer, bilgi, beceri, yetkinlik, yeterlilik, tutum ve davranışları çocuklarımıza aktarmaya çabalıyoruz. Yerli ve milli değerlerimizi katmaya çalıştık."





Gururumuz Aziz Sancar, son zamanlarda iyice harlanan evrim tartışmaları konusunda fikirlerini paylaştı.

Nobel ödülü kazanarak hepimize büyük bir gurur yaşatan dünya çapında ünlü Türk bilim insanı Prof.Dr.Aziz Sancar, yeni bir başarıya daha izma attı. Sigara kullanımının insan DNA'sına nasıl zarar verdiği konusu üzerine bir çalışma yapan Sancar, bu çalışmada elde ettiği sonuçlar ile sigara kullanan kişileri bu alışkanlıklarından, bilimsel veriler dahilinde vazgeçirmeyi umut ediyor.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen programda konuşan Sancar, programa katılan öğrencilere iki tavsiyede bulundu; siyasetle uğraşmayın ve sigara içmeyin.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yürüttüğü çalışma sonucunda sigara kullanımının insan DNA'sına verdiği zarara dair önemli bulgular elde eden Sancar, ses getiren bu çalışması hakkında şunları söyledi:

"Nobel aldıktan sonra araştırma yapmak çok zor çünkü çok istek oluyor fakat ben her isteğe 'Evet' demedim, fuzuli işlerle uğraşmadım, çalışmalarıma devam ettim ve bu önemli araştırma ortaya çıktı. Sigaranın zararlı olduğu yıllardır söyleniyor. Çok insanımız sigara içiyor. Kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 30'u sigaradan oluyor. Bizim araştırmamızda ulaştığımız sonuç şu: İnsan genomunda 6 milyar ünite var. Sigaranın tüm bu 6 milyar ünitede oluşturduğu zararın haritasını çıkardık. İnşallah bunu görünce insanlarımız korkar ve sigarayı bırakır."

Evrim tartışmaları gereksiz!

Sancar'ın programında yeni çalışması kadar nobel ödülünden sonra özellikle ülkemizde tekrar gündeme gelen evrim teorisi de gündemdeydi. Uzun bir süre ülkemizde tartışılan ve hala bu tartışmaların devam ettiği evrim konusuna, bir öğrencinin din ile bilim arasındaki ilişki üzerine sorduğu sorudan değinen Sancar, "Ben Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum. Müslümanlığımla övünüyorum. Türkiye'deki evrim tartışmaları beni çok üzdü. Türkiye'nin çok sorunu var. Ben Allah'a inanıyorum. İsteyen evrime inanır, isteyen inanmaz fakat bunu kalkıp büyük devlet, millet sorunu yapıp kavga ederek bütün enerjimizi boşa harcıyoruz." ifadelerini kullandı. (webtekno.com)