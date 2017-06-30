'Yeni parti'de Sinan Oğan yok

MHP'den ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Sinan Oğan Alman yayıın organı Deutsche Welle'e konuştu. Yeni partiye ilişkin açıklamalar yapan iki isim önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Sinan Oğan'ın yeni oluşumda yer almayacağı da belirtildi.
Özdağ şunları söyledi:
"SADECE MHP'DEN AYRILANLAR BİR PARTİ OLUŞTURMUYOR"
"Toplumda böyle bir talep var... Son referandumda da 'Türk milliyetçileri Hayır Diyor' platformu referandumun en etkili, en belirleyici gücü oldu. Tabii ki bu politik güç, çok daha kapsayıcı bir biçimde kendisini siyasette ifade etmek için bir çalışma yapıyor. Bizim öncülüğümüzde olacak ama sadece MHP'den ayrılanlar bir parti oluşturmuyor. Ama bizim öncülüğümüzde olduğu da açık. Bunun çalışmasını yapıyoruz."
"KURULTAY" ÖNEMLİ
Sinan Oğan da açıklamalarda bulundu. ve şunları söyledi:
"MHP'de kurultayın 18 Mart 2018'den daha erken bir tarihe alınacağını, muhtemelen Ekim 2017 gibi MHP'nin olağan kurultayının erkene alınmış bir şekilde yapılacağını düşünüyoruz. Öncelikle MHP içinde "mücadelenin zorlanması" gerektiğini düşünüyoruz. Kurultaydan bir netice çıkmaz ve Türk milliyetçilerine bütün kapılar kapanırsa" diğer alternatiflerin masaya yatırılıp değerlendirilebilir."
"ENERJİMİZİ YENİ PARTİYE DEĞİL, MHP'DEKİ GENEL BAŞKANLIK YARIŞINDA HARCIYORUZ"
Oğan, "Bizim şu an bütün çalışmalarımız MHP'nin olağan kurultayına yönelik. Biz ve ekip arkadaşlarımız bütün enerjimizi yeni parti veya yeni oluşum yerine MHP'de genel başkanlık mücadelesine vermiş durumdayız" dedi.
"Yeni parti çalışması içinde olan arkadaşların, bu konuda bizim kapımızı çalıp bizimle bir istişare yapmadıklarını söyleyebilirim. Bu tür şeyler, istişareyle olacak şeyler" ifadesini kullanan Oğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "bayrak açmalarına" neden olan gerekçenin de istişare eksikliğini olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:
"Bizim MHP genel başkanlığına aday olmamızın ve genel başkana karşı bayrak açmamızın en temel sebeplerinden birisi genel merkez yönetiminin istişare etmeden kararları tek başına almasıydı. Şimdi temel gerekçelerimizden biri bu iken, yeni parti gibi çok önemli bir kararın istişare edilmeden alınması ve bu çalışma içine girilmesi, gösteriyor ki yeni parti fikrinin temel sorunu MHP'deki temel ayrılma gerekçemizle aynı: İstişare eksikliği." (TİMETÜRK)
Özdağ şunları söyledi:
"SADECE MHP'DEN AYRILANLAR BİR PARTİ OLUŞTURMUYOR"
"Toplumda böyle bir talep var... Son referandumda da 'Türk milliyetçileri Hayır Diyor' platformu referandumun en etkili, en belirleyici gücü oldu. Tabii ki bu politik güç, çok daha kapsayıcı bir biçimde kendisini siyasette ifade etmek için bir çalışma yapıyor. Bizim öncülüğümüzde olacak ama sadece MHP'den ayrılanlar bir parti oluşturmuyor. Ama bizim öncülüğümüzde olduğu da açık. Bunun çalışmasını yapıyoruz."
"KURULTAY" ÖNEMLİ
Sinan Oğan da açıklamalarda bulundu. ve şunları söyledi:
"MHP'de kurultayın 18 Mart 2018'den daha erken bir tarihe alınacağını, muhtemelen Ekim 2017 gibi MHP'nin olağan kurultayının erkene alınmış bir şekilde yapılacağını düşünüyoruz. Öncelikle MHP içinde "mücadelenin zorlanması" gerektiğini düşünüyoruz. Kurultaydan bir netice çıkmaz ve Türk milliyetçilerine bütün kapılar kapanırsa" diğer alternatiflerin masaya yatırılıp değerlendirilebilir."
"ENERJİMİZİ YENİ PARTİYE DEĞİL, MHP'DEKİ GENEL BAŞKANLIK YARIŞINDA HARCIYORUZ"
Oğan, "Bizim şu an bütün çalışmalarımız MHP'nin olağan kurultayına yönelik. Biz ve ekip arkadaşlarımız bütün enerjimizi yeni parti veya yeni oluşum yerine MHP'de genel başkanlık mücadelesine vermiş durumdayız" dedi.
"Yeni parti çalışması içinde olan arkadaşların, bu konuda bizim kapımızı çalıp bizimle bir istişare yapmadıklarını söyleyebilirim. Bu tür şeyler, istişareyle olacak şeyler" ifadesini kullanan Oğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "bayrak açmalarına" neden olan gerekçenin de istişare eksikliğini olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:
"Bizim MHP genel başkanlığına aday olmamızın ve genel başkana karşı bayrak açmamızın en temel sebeplerinden birisi genel merkez yönetiminin istişare etmeden kararları tek başına almasıydı. Şimdi temel gerekçelerimizden biri bu iken, yeni parti gibi çok önemli bir kararın istişare edilmeden alınması ve bu çalışma içine girilmesi, gösteriyor ki yeni parti fikrinin temel sorunu MHP'deki temel ayrılma gerekçemizle aynı: İstişare eksikliği." (TİMETÜRK)