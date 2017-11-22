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Yeni Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli 

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli atandı. Benli aslen Kayseri’nin Yahyalı ilçesinden ve Erciyes Tıp mezunu.

Yeni Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli 

Kayseri’de 2014 yılından bu yana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. İsmail Kılıç’ın koltuğunu devredeceği isim belli oldu. Kılıç’tan boşalacak koltuğa kısa bir süre önce Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli geliyor. 



Dr. İsmail Kılıç, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı iken 9 Ekim 2014 ‘te Dr. Ahmet Öksüzkaya’nın yerine göreve atanmıştı. 

Ali Ramazan Benli kimdir?


Yrd. Doç Dr. Ali Ramazan Benli, 1974 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. 2001 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İki yıl memleketi Yahyalı’da doktor olarak çalışıp, fizyoloji bölümünde eğitim aldıktan sonra 2005 yılında Vakıf Guraba Hastanesi’nde aile hekimliği bölümüne başladı. Daha sonra İstanbul’da, kaput tedavisi, palyatif bakım, evde bakım ve şeker hastalığına karşı mücadele etti. 2013 yılında Karabük Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışmaya başlayan ve Karabük’te aile hekimliği ve palyatif bakım servisini kuran Yrd. Doç Dr. Ali Ramazan Benli, geçtiğimiz yıl Ocak ayında başlatılan ve binin üzerinde akademisyenin katıldığı ‘’Teröre karşı duran vatansever akademisyenler’’in başlattığı kampanyayı destekleyerek imza atmıştı.

Kayseri Gündem 

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Mustafa Fidan 4 ay önce

Saygıdeğer Hocama yeni görevinde başarılarının devamını Yüce Mevladan niyaz eder saygılar sunarım. Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Lab.Böl. Par Temizlik Personeli.

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