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Yeni yönetim Çelik’i ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin uyum kültürü ile birlikte daha hızlı büyüdüğünü söyledi. Başkan Çelik, birlik beraberliğin getirdiği bereketle daha hızlı kalkınmanın mümkün olduğunu kaydetti. 

Yeni yönetim Çelik’i ziyaret etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin genel kurulu sonrası yeniden başkanlığa seçilen Tahir Nursaçan ve yeni yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. OSB’nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Çelik, Nursaçan ve yönetiminin Kayseri ve Kayseri sanayisine hayırlı hizmetler yapacağından emin olduğunu belirtti. Ziyarette uyum kültürünün önemini vurgulayan Başkan Çelik, “Tüm kurum ve kuruluşlar arsındaki uyum kültürünün bundan sonra da OSB ile Büyükşehir arasında devam edeceğinden eminiz. Bir arada olunursa birlik beraberliğin getirdiği bereket ile bu şehir daha hızlı kalkınıyor. Bu bilinçle sanayicimizin her zaman yanında olduk” dedi. 

FUAR İÇİN TEŞEKKÜR 
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan da, seçim artık geride bıraktıklarını ve bundan sonra daha çok çalışacaklarını belirtti. OSB içerisine yapılan fuar alanına destekleri nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür eden Nursaçan, “Ne zaman kapınızı çalsak bize açtınız. Tarım Fuarı ile açacağımız OSB Fuar Merkezimize de OSB’den sonra en büyük katkıyı Büyükşehir Belediyemiz verdi. Yönetimim ve sanayicilerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
 

İHA

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