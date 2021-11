Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin'den Genel Başkanına Övgü

Sürekli doğruları konuşan tek lider Fatih ERBAKAN

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin ve il yönetim kurulu üyeleri bu hafta sonu Kayseri yöresel ürünler fuarını ve Kayseri tarım fuarını ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Başkan Narin : Toplumun arasına her karıştığımızda Yeniden Refah Partisinde siyaset yaptığımız için Allah a şükrediyoruz. Vatandaş nezninde böyle güzel karşılığı olan çok az siyasi lider vardır. Genel Başkanımız Dr Fatih Erbakan ında toplumda böyle güzel bir karşılığı var. Genel Başkanımızın hem Kayseri ziyareti olsun hemde katıldığımız diğer illerdeki ziyaretler olsun kendisine en ufak bir eleştiri gelmediği gibi aksine büyük bir teveccüh vardır. Bu haftasonu yaptığımız ziyaretlerde genel olarak gözlemlediğimiz vatandaşın büyük sıkıntı içerisinde olduğudur. Ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşımız ise bu derdin dermanını Yeniden Refah Partisinde görüyor. Özellikle Genel Başkanımız için şu ifadeleri kullanıyorlar “ sürekli doğruları konuşan tek lider Fatih ERBAKAN” “ Kimsenin söylemediklerini söyleyen Genel Başkan" “ Geçmişi tertemiz olan lider" Bu ifadeler bizi son derece memnun ediyor. Girdiğimiz hiçbir kapıdan tepki görmüyor aksine taltıf görüyoruz. Bu da bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her geçen gün Genel Başkanımızın haklılığını daha çok ortaya çıkaracak , her geçen gün bir öncekinden daha güçlü yolumuza devam edeceğiz.