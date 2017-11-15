YERLi OTOMOBiL iÇiN TARLASINI BAĞIŞLAYACAK

Merkeze bağlı İhsaniye köyünde oturan 4 çocuk ve 11 torun sahibi 78 yaşındaki Emin Korkmaz, Kütahya'nın gelişip, daha da büyümesi için böyle bir karar aldığını dile getirdi.

Korkmaz, "Yerli otomobil fabrikasının Kütahya'da kurulması için bir takım çalışmalar var. Bende buna katkı sağlamak için 10 dönümlük tarlamı yerli otomobil fabrikası için hibe etme kararı aldım. Eğer yerli otomobil fabrikası Kütahya'ya kurulursa bu tarlamı memleketimizin gelişmesi için hibe edeceğim. Ben 4 çocuk ve 11 torun sahibiyim. Kütahya'nın yeterli derecede fabrikası olmadığı için sürekli göç veriyor. Torunlarım ve evlatlarımın geleceği için arazimi fabrika sahiplerine bağışlayacağım" dedi.



Korkmaz, yerli otomobilin Kütahya'da üretilmesi için başlatılan imza kampanyasının da mutlaka amacına ulaşması için tüm vatandaşların imza atarak destek vermelerini istedi.

Emin Korkmaz, fabrikanın Kütahya'ya kurulması kararı ile, bir çok kişi ve kuruluştan da destek yağacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

İHA