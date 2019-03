'Yeryüzünde her 3 kadından 1’i şiddet görüyor'

Kadın avukatlar, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve emekçi kadınlar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından konuşan Kayseri Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nilay Karahan, kadınların dünya nüfusunun yüzde 50’sini, yeryüzündeki toplam iş gücünün üçte ikisini oluşturduğunu anımsattı.







‘Bugün yeryüzünde her 3 kadından biri şiddetin değişik biçimlerine maruz kalmaya devam etmektedir’ diyen Av. Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerek aile içinde gerek kamusal alanda kadına yönelik şiddet sürekli artmaktadır. Ülkemizde de kadına yönelik şiddet ve istismar oranları ciddi oranda artmıştır. Neredeyse her gün bir kadına yönelik şiddet, istismar ve tecavüz haberleri duymaktayız. Bu olumsuz tabloyu değiştirebilmek için en başta kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmemiz ve yasaların uygulanması noktasındaki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.”



Av. Karahan, kadınların eğitilmesine önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle kız çocuklarının eğitimine önem verilmeli, eğitim alanından uzaklaştırılmamaları ve bu sayede çocuk yaşta evlendirilmelerin önüne geçilmelidir. İstihdam edilen kadın sayısının her geçen gün azaldığı düşünüldüğünde kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi ve kadının iş gücüne daha uygun ve aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. Kadının ekonomik özgürlüğünü elde etmesi yönünde yapısal engellerin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır” diye konuştu.







Av. Karahan, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, kadınların cumhuriyetin ilanı ile elde ettikleri haklardan ödün vermeyeceklerini, toplumsal hayatta hak ettikleri değeri görene kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.