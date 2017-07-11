Yeşilçam oyuncusu Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro sanatçısı Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi.





Akciğer kanseri olan ve tedavi gördüğü hastanede akciğer ameliyatı olan Fikret Hakan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.







ACI HABERİ TWITTER'DAN DUYURDU

Acı haberi ünlülerin menajeri Süheyl Atay, Twitter'dan ''Çocuklarımın dedesi, sinema sanatçısı #FikretHakan'ı kaybettik . Tüm dost ve sevenlerine duyurulur'' sözleriyle duyurdu.