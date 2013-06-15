Yetim Çocuklar, Karne Şöleninde Buluştu

AK Parti Kayseri Sosyal İşler Başkanlığı öncülüğünde, Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte 300 yetim öğrenciye kahvaltı verildi.

Kahvaltı programına AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer, AK Parti Sosyal İşler Başkanı Rıfat Yelkenoğlu, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri, İHH İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Şaban Sözduyar ve yönetim kurulu üyeleri ile çocukların anneleri katıldı.

Salona gelen milletvekilleri, masaları tek tek dolaşarak çocuklarla yakından ilgilendiler. Programda ilk olarak Kur-an okunup dualar edildi.

Programda konuşan, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Şehit Furkan Doğan'a Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Gelecekte Türkiye'nin gençlerin sayesinde, gençlerin omuzlarında yükseleceğine inandığına değinen Tamer, "Bizim Osmanlı'dan gelen bir kültürümüz var. Nedir bu kültür? O dönemde vakıflar ve yardım dernekleri kurmuşlar. Bu dernekler vasıtasıyla da, ihtiyacı olan, hizmet bekleyen kardeşlerimize yardım etmişler. İşte bizlerde burada, o kültürden aldığımız saygı, sevgi ve şefkatini bu gün burada çocuklarımıza göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İnsani Yardım Derneği (İHH) Yetim Birimi sorumlusu Hatice Kurt ise, "Bugün 6. Yetim Karne Şölenimizi düzenliyoruz. Bu Kayseri'den başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan bir organizasyon. Biz çocuklarımızın özellikle yetimlerimizin kendi ayakları üzerinde durabilen, meslek sahibi birer insan olmalarını istediğimiz için akademik eğitim ve öğretimleri bizim için çok önemli. Bu anlamda bunu desteklediğimizi ifade etmek için ve karneye dikkatlerini çekmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bu çocukların içinden gösterdikleri başarılardan dolayı Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı ziyaret etme imkanı bulan çocuklarımız oldu. Daha nice çocuklarımızın bu imkanı bulacağı düşüncesindeyim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı çocuklara çeşitli hediyeler ve teşekkür belgesi verildi.