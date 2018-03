YETİME 3 TAKSİTLİ MAAŞ

Yazarımız Mahmut Şahin; yetkililere “Bankalar bu işlemden nasıl bir kâr elde ediyor? Yetim ailesine edilen bu zulüm kimden kaynaklanıyor? Bir seferde 679 lirayı verse banka zarar mı ediyor?” diye sordu.



Şahin’in ilgili yazısı şu şekilde,



Vâkıfsız Vakıflar… İzansız Bankalar…



Vakıfların kuruluş ve işleyişleri insanoğlu kadar eskidir.

Vakıf geleneğini tüzel bir kişilik olmadan yürütenler de olmuştur.

Temelinde karşılık beklemeden yapılan iyilikler vardır.

Bir dayatma ve şart koşulan yardımlar vakıf değil, ticarethanedir.

Geçmişte oluşan birçok vakıf bugün devletin idaresi altındadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

Vakfın ilk kuruluş amaçlarına uygun şekilde devam etmektedirler mi?

Hiç sanmıyorum.

Bir örnek vereyim:

Memlekette yetim kalan çocuklarımız var.

“Yetim maaşı” diye bir yardım yapılıyor bu yetim çocuğun ailesine.

Hangi kriterlere göre, hangi hesaplamalara göre belirlediler bilmiyorum.

Ama en az bir çocuklu bir yetim ailesine verilen para kaç para?

679 lira…

Altı yüz yetmiş dokuz lira.

Harca harca, say say bitmez.

Bu ülkede açlık sınırı 1.637 lira.

Asgari ücret 1.603 lira.

Yetim maaşı 679 lira.

Kim veriyor bu parayı?

Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Devlete ve de vakıf kültür ve geleneğine bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Mesela bunu belirleyenlere 679 lirayı verip 5 gün idare et desek.

Ya da eşi ve bir çocuğuna 679 lira verip bir ay geçinmesini istese.

Nasıl bir tepki ile karşılaşırlardı acaba?

…

Yetim maaşını hak eden aileye bu para banka aracılığı ile veriliyor.

Hangi bankalar?

Devletimize ait iki güzide bankamız: Ziraat ve Vakıfbank.

Bankamatik kartı veriyor yetim ailelerine.

Günü gelince anne gidip parayı çekecek.

ATM cihazına bankamatik kartını yerleştiriyor.

679 lirayı çekmek istiyor.

Banka 300 lira günlük limit var diye tamamını vermiyor.

Bu yetim aile 3 defa gidip geliyor.

Bu işlemden nasıl bir kâr elde ediyor bankalar?

Yetim ailesine edilen bu zulüm kimden kaynaklanıyor?

Bir seferinde 679 lirayı verse banka zarar mı ediyor?

Otobüs parası vermemek için kilometrelerce yürüyen yetim ailesi.

Muhtemelen bu maaştan hesap işletim ücreti bile kesiyorlardır.

Bankacılık mantığını iyi bildiğim için bu konulara çok girmeyeceğim.

Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir şey var ki (!)

Buna değinmeden geçmek doğru değil.

Bu aile 679 lira ile geçinilemeyeceği için başka kaynaklar arıyor.

Çocuğuna burs almak için uğraşıyor zavallı kadıncağız.

Olur da başarırsa eğer hooop yetim maaşı kesiliyor.

Annenin babası vefat etmiş olsa;

Maaşın bir kısmı da bu anneye düşse;

Hooop, yine kesiliyor yetim maaşı.

Neden?

Başka bir para kaynağı buldukları için.

Hadi, biri bana bu durumu ağzını bozmadan açıklasın.