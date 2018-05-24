YETKİ BENDE OLSA AFFEDERDİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af çağrısının ardından tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmişti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Lideri, Cumhurbaşkanında olan yetkinin kendisinde olması durumunda Çakıcı'yı serbest bırakabileceğini söyledi.

Alaattin Çakıcı'ya tespih hediye ettiğini söyleyen Devlet Bahçeli, Çakıcı'nın hastalığının ciddi olduğunu da sözlerine ekledi.

"BUGÜNE KADAR CUMHURBAŞKANINDAN BİR TALEPTE BLUUNMADIM"

Bugün de bir konuyla ilgili bir açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi: "Cumhurbaşkanından bugüne kadar ben herhangi bir talepte bulunmadım. Yetkisini kullanma iradesi kendisindedir. Bu yetkiyi hatırlatmaya da gerek yok. Ama cezaevinde ağır şartlarda bulunan ve uzun yıllar cezaevinde zulüm görmüş veya çile çekmiş bir kişiyi dikkate alacak bir insani yaklaşımın da olması lazım.

"YETKİ BENDE OLSA ŞİMDİYE KULLANMIŞTIM"

Biz kimseye ‘Şunu şöyle yapın’ demeyiz. Cumhurbaşkanın yetkisi var. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım. Bunu da söylüyorum.

TESPİH HEDİYE ETTİM

Tespih hediye ettim. Tespih cezaevinde iyi çekilir (gülüyor). Benim ülküdaşım o.

"DUYAR DUYMAZ ZİYARETİNE GİTTİM"

Ben hastaneyi ziyaret ettim. Uzun yıllardır cezaevinde bulunan bir arkadaşımız hastalandığı için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne alınmış. Duyar duymaz ziyaretine gittim. Değişik cezaevlerinde ağır şartlarda mahkumiyet hayatı olan bir şahsiyet. Hastalığını ciddiye almak ve gerekli tedbirleri geliştirmek lazım. Orada doktor arkadaşlardan aldığım bilgiye göre elden gelen gayret gösteriliyor ama hastalığın ciddi olduğu ifade ediliyor. Dikkate almak lazım.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ KADAR SUÇLU DEĞİL"

Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil. Beş tane siyasi parti kuyruk oldu, dışarı çıkarmak için gayret gösteriyorlar. Yani onlar tartışılmıyor da Alaaddin Bey niye tartışılıyor? Biz Alaaddin Bey ile beraber kader kurbanlarını da gündeme getiriyoruz. Alaaddin Beyin bir yönüyle vatan millet için verdiği mücadeleler var. Bilen bilir. Devleti yönetenler de bilir başkaları da bilir. Şimdi Devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın.. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazım."