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YGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktü

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta, üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) birkaç dakika geç kaldıkları için alınmayan bazı öğrenciler sinir krizi geçirdi.

YGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktü

Kayseri'de sabah erken saatlerde sınav için araçlarıyla yola çıkan öğrenciler ve velileri, Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi içinde ve çevresinde yoğun trafiğe neden oldu. Sınava girecekleri fakülte binalarına ulaşan öğrenciler, salonlara alındı.
Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi'nde de sınavdan dolayı yoğunluk yaşandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği kurallar gereğince, sınavların yapıldığı salonların kapıları saat 09.45'te kapatıldı, bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.
Çeşitli nedenlerden dolayı geç kalan ve sınava giremeyen öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.
Bir kız öğrenci, sınav salonuna alınmayınca sinir krizi geçirdi. Bayılan genç kıza ilk müdahaleyi babası ve diğer veliler yaptı. Daha sonra olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, genç kızı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.
Başka bir öğrenci de gözyaşları içinde sınava alınmamasına tepki gösterdi. Geç kalan öğrencilerin sınava girebilmesi için aileleri ve diğer veliler uzun süre polislerle görüştü ancak bir sonuç alınamadı.
Öte yandan veliler, Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesiyle ilgili sınav kağıtlarında yeterli bilgilendirme yapılmadığını öne sürerek, tepki gösterdi.



Sivas
Sivas'ta, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldığı için giremeyen bazı adaylar duruma tepki gösterdi. 
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği kurallar gereğince, sınavların yapıldığı salonların kapıları saat 09.45'te kapatıldı ve bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.
Sivas'ta, sınava gireceği Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi B binasına 09.45'ten sonra  gelen bazı öğrenciler, geç kaldıkları için salonlara alınmamaları üzerine duruma tepki gösterdi. Görevliler ile bir süre görüşen öğrenciler sonuç alamadı. 
Bir öğrenci tepki amacıyla sınava giriş belgesini yırtarak çöpe attı ve yerleşkeden uzaklaştı. 



Yozgat
Yozgat’ta 6 bin 500 adayın başvurduğu sınav, 19 merkezde yapıldı. Adaylardan bazıları, birkaç dakika geciktikleri sınava giremedi. 
Erdoğan Akdağ Fen Lisesinde, 09.45'de kapıların kapanmasıyla bir dakika geç kalan 6 aday, sınav salonuna alınmadı. Adaylar, kapıda görevli polis memurları ve bina sorumlusu ile tartıştı. Bazı vatandaşlar da görevlilere, "Allah rızası için içeri alın" diyerek adaylara destek oldu. Tartışmalar sonuç vermeyince adayların bazıları binadan ayrılırken bazıları bekledi.


Öte yandan adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da bina önünde Kur'an okuyup, dua ederek çocuklarına destek olmaya çalıştı.
Haber: AA   Foto: AA-İHA

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