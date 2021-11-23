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YILDIRIM BEYAZIT' IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile bir toplantı yaparak Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarındaki son gelişmeleri masaya yatırdı.

YILDIRIM BEYAZIT' IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

236 dairelik 6 bloktan oluşan büyük bir kentsel dönüşüm çalışması ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi yeni bir çehreye kavuşacak.

Melikgazi’de kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Geçtiğimiz hafta Kazım Karabekir'deki kentsel dönüşüm kapsamında son dairelerin kura çekimini gerçekleştirmiştik. Farklı alanlarda da Ambar başta olmak üzere Küçükali, Battalgazi ve Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları devam ettiği gibi aynı zamanda da Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kanal boyunda güzel bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Şu anda tüm hak sahipleri ile anlaştık, arsa ile ilgili tapular belediyemize geçti. Ocak-şubat ayının ilk başında ihalesini yaparak 236 dairelik 6 bloktan oluşan büyük bir kentsel dönüşümü inşallah burada başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın gerçekten buraya talepleri yoğun. Yıldırım Beyazıt Mahallemiz yeni bir çehreye kavuşacak. Burada yapacağımız bu uygulamalar vatandaşlarımızı rahat ettirecek. Hayırlı olsun. Ekip arkadaşlarıma, özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Yeni kentsel dönüşüm alanlarında yeni çalışmalarımızda var, ilerleyen dönede de onları da açıklayacağız. Hayırlı olsun.” dedi.

Kurumsal

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