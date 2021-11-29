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YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ’NDE İHTİYAÇLAR BİR BİR GİDERİLİYOR

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgeye yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ’NDE İHTİYAÇLAR BİR BİR GİDERİLİYOR

Yapılan yeni çalışmalar ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin çehresinin değiştiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Burada yoğun çalışmalarımız var. Yıldırım Beyazıt’ın daha da güzelleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şehir siluetini bozan ve güvenlik açısından sorun oluşturan yapıların yerine çok daha modern yapılar inşa ediyoruz. Bununla birlikte altyapı, yol, kavşak, sağlık ocağı, cami gibi ihtiyaçları da hızla tamamlıyoruz. Bunlarla anlaşarak yıkım işlemlerini yapıp hem çevreyi daha güvenli hale getiriyoruz hem de daha güvenli hale geliyor. Okul, cami, sağlık ocağı gibi ihtiyaçlar neyse o ihtiyaçları tamamlıyoruz.  Mustafa Şimşek Caddesi’nden Sivas Caddesi’ne kadar bağlantı yolunu yapıyoruz. Çok yoğun bir trafiğin olduğu yer. Burası yapıldıktan sonra büyük bir rahatlama olacak. Kentsel dönüşümün model alanlarından olan mahallemizde açtığımız yeni kavşak ile bu bölgede kazaların önlenmesi açışından kritik bir çalışmayı tamamladık. Burada bir park, otopark ve yeşil alan düzenlemesi de yapıyoruz. Ekibime çok teşekkür ederim. Mahallemize yeni yaptığımız hizmetlerimiz hayırlı olsun.” dedi.
 

Kurumsal

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MelikgaziYILDIRIM BEYAZIT
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