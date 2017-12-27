YILDIRIM "BOŞ KONUŞUYOR" DEDİ

Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket kameralar karşısına geçti.

DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Burada gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Başbakan, 15 Temmuz'da kanlı darbe girişimine karşı direnen vatandaşlara getirilen ceza muafiyetinde bir değişiklik olmayacağını söyledi.

ABDULLAH GÜL SORUSU

Başbakan Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK'ya yaptığı eleştirinin hatırlatılması üzerine, "Bu konu ülkemizde birkaç gündür konuşuluyor ama bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır." diye konuştu.

Yıldırım, bu sözlerinin ardından ana muhalefet partisi CHP'nin darbeye karşı olup olmadığını da sorguladı.

Söz konusu maddenin sadece 15 Temmuz darbesine karşı direnen vatandaşları kapsadığını ifade eden Yıldırım, "Hiçbir düzeltme yapılmayacak, dilinde falan da bir sorun yok. Düzenleme, 667-668'deki düzenlemedeki kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır. Darbe zamanı yapılmış bu düzenleme hiç konuşulmuyor, ona yapılan küçük bir ilave, sivillerin de o darbede karşı koyan, darbecilerle mücadele eden sivillerin de korunmasını esas alan bir ilave yapılmıştır. O zaman gündem olmayan, sorun olmayan şey bugün neden gündeme taşınmıştır; bunu anlamak mümkün değil." diyerek değişiklik olmayacağının altını çizdi.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KİMSE BAŞKA TARAFA ÇEKMESİN"

"Darbeyi önlemek adına memleketin, milletin geleceği yönünde durumdan vazife çıkaran vatandaş varsa ki oldu 15 Temmuz gecesi, milyonlar sokağa indi. Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcudur. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Darbelere karşı vatandaşın kararlı duruşunu, cesaretini kırmak anlamına gelir. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatına ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin.

"NİYE BU DARBEYE KARŞI ÇIKTINIZ DEMEKTİR"

Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır, onu açıkça söyleyeyim. Sebebi şu, ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi olmuştur, 16 Temmuz günü de darbe girişimi ve akabindeki terör olayları bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Ben şunu sormak istiyorum, bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevli olan, olmayan, ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkan herkes bu darbeye karşı koymuştur. Dolayısıyla darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek vatandaşlarımıza 'Niye bu darbeye karşı çıktınız?' demektir."

"CHP'NİN KAFASI KARIŞIK"

Muhalafetten gelen tepkilerle ilgili konuşan Başbakan; "CHP'nin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Başından beri bu darbe teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor, gazilerimizi ve yakınlarını fevkalade rahatsız ediyor. Bu tutum ve davranış asla kabul edilemez." dedi. (ENSON HABER.COM- AA)