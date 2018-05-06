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“Yilliler” buluştu

16 bin üyesi bulunan “Gayseri'nin Gadasını Aldığım Yillileri” grubu ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

“Yilliler” buluştu

 “Bizde ayrım yoktur" diyen Grup Sözcüsü Orhan Keşoğlu “Bize müracaat edip de yerli olmayanlar dışarıda kalıyor” şeklinde konuşarak kendisiyle çelişti.  Keşoğlu “Kayseri’nin yerlisi olduğumuzdan dolayı hepimiz zaten akrabayız.” dedi.



Fuar Kültür Parkı'nda gerçekleşen buluşma ile ilgili olarak bilgi veren Orhan Keşoğlu, "Sosyal medyada Gayseri’nin Gadasını Aldığım Yillileri diye bir grup kurduk. Bu her kula nasip olmaz bize nasip oldu" dedi.

"Bizde ayrım yok" ama...

 İlk buluşmayı gerçekleştirdiklerini ve büyük bir ilgi gösterildiğini bildiren Keşoğlu, "Bir manevi atmosfer var. Burada önemli olan bir araya gelmektir. Bizde ayrım yoktur" diye konuştu.

Grubu Şubat 2018 yılında kurduklarının altını çizen Keşoğlu şunları belirtti;

"Grubumuzda 16 bin üye var. 16 bin tane de dışarıda kalan bize müracaat edip de yerli olmayıp dışarıda kalanlar vardır. Biz böyle bir grup kurduk , hep beraber de gayret gösteriyoruz." 



eşoğlu, "20 kişilik bir yönetim kadromuz var. Kayseri’nin yerlisi olduğumuzdan dolayı hepimiz zaten akrabayız. Nuri Sarıdanişment de yönetim kadromuzda. Onun emekleri büyüktür. O bugün gelemedi ama onun da selamları var" ifadesinde bulundu. 

İHA

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Anahtar Kelimeler:
YİLLİKayseri
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