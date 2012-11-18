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Yılmaz: Çocuklarını Hemen Evereceğiz Demeyin

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, ilçe ve köylerin sorunlarını dinlemek için yaptığı ziyarette Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar köyünde, eğitimde ulaşımdan yakınan köylülere, “Çocukları hemen evereceğiz demeyin. Çocuklarınızı okutun, onların önünü kesmeyin” dedi.

Yılmaz: Çocuklarını Hemen Evereceğiz Demeyin
Vali Yılmaz, Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Şelaleleri’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra Ulupınar köyüne uğradı. Burada köylülerle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, köylülerin eğitimdeki ulaşım sıkıntısı ve çocuklarını görememe şikayeti ile karşılaştı.
Köylü kadınların, “Öğrenciler taşımalı eğitim ile gidip geliyorlar. Onları hafta bir görebiliyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz” şikayeti üzerine Vali Yılmaz, “Çocuklar biraz anne-baba şefkatinin kıymetini bilsinler. Bu zorluklar karşısında hemen ‘Çocukları evereceğiz’ demeyin. Çocukların önlerini kesmeyin, onları okutun” dedi.
Vali Yılmaz, taşımalı eğitimdeki sıkıntıların çözülmesi konusunda gereken çalışmaların yapılacağı sözünü verdi.
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