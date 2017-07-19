YÖK böyle bir şey!

Yükseköğretim genel kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısından alınan kararla denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alınarak, Kurulun başkanlığında yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile yeniden inceleme talepleri için 150 TL, denklik ve tanımaya ilişkin diğer işlem ve dilekçeleri içinse 50 TL alınması kararının ardından tepkiler yağıyor.

Başvuru süreci çekilmez bir hale geliyor

Kişi başvuruda bulunacağı üniversitenin denkliği olup olmadığını öğrenmesi için, önceden YÖK sitesinde yer alan listeye bakması yeterli olurken, karardan sonra yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkeyi, kurumun adını ve bölümü belirten resmi bir dilekçe ve 50 TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte başvuruda bulunması gerekiyor. Yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığına dair yazı elden veya posta yoluyla teslim ediliyor. YÖK sayfasında bulunan denklik ile ilgili maddelerin muğlak olması, istenen belgelerin her ülke için farklılık göstermesi, her belgenin aslının yanında noter onaylı kopyası ve başka dildeyse Türkçe tercümesinin istenmesi başvuru sürecini çekilmez bir hale getiriyor.

Ücret iadesi yapılmıyor

Bu kapsamda karara ek olarak ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğunun başvuru sahiplerine ait olduğunu belirten YÖK; bu sebepten dolayı ödeme yaptıktan sonra dilekçe başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, denklik diploma başvuru talebi reddedilen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan başvuru sahiplerinin ödedikleri ücretlerin iadesinin veya devredilmesinin uygun olmayacağına Yükseköğretim Genel Kurulunun 22 Eylül 2016 tarihli toplantısında karar verildiğini açıkladı.

Haber: Tuba Köksal



